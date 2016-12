Decyzje w Wiśle Puławy w poniedziałek?

Sprowadzenie do Puław Sylwestra Patejuka było transferowym strzałem w dziesiątkę FOT. KS WISŁA PUŁAWY

Jeszcze przed weekendem mieliśmy poznać pierwsze decyzje odnośnie kadry Wisły Puławy. Działacze potrzebują jednak więcej czasu. – Na razie nie mam żadnych informacji do przekazania – wyjaśnia Kamil Dylda, dyrektor sportowy Dumy Powiśla

Beniaminek I ligi na pewno potrzebuje kilku nowych zawodników, jeżeli marzy o pozostaniu na zapleczu ekstraklasy. W przerwie letniej do zespołu dołączył doświadczony Sylwester Patejuk i ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, bo 33-latek po pierwszej rundzie wraz z kilkoma innymi graczami przewodzi klasyfikacji strzelców z dorobkiem ośmiu goli.

Już w trakcie rozgrywek umowy z Wisłą podpisali inni gracze ograni na pierwszoligowym poziomie: Fabian Hiszpański i Jakub Smektała. Ten pierwszy szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Ze Smektałą bywało jednak różnie. Okazało się, że to jedna za mało, bo puławianie zakończyli rok na czwartej pozycji od końca. Wydaje się, że najbardziej palące potrzeby to: stoper, który poukładałby grę w defensywie i skuteczny napastnik. Konrad Nowak zdobył cztery bramki, a inny z atakujących Adam Patora zapisał na swoim koncie jedno trafienie.

Z wieści transferowych na razie wiadomo, że zgodę na testy w drugoligowej Stali Stalowa Wola dostał Jakub Sołdecki. 19-latek w rundzie jesiennej ani razu nie zagrał w pierwszym zespole. Musiał się zadowolić występami w rezerwach. Do klubu przyszedł w lecie po występach w Ruchu Chorzów. – To praktycznie jedyny ruch, który do tej pory wykonaliśmy. Kuba ma jednak z nami ważną umowę i rozmawiamy na temat wypożyczenia. Potrenuje ze Stalą i weźmie udział w sparingu. Kolejnych decyzji można się spodziewać w poniedziałek – przekonuje Kamil Dylda.

Wiadomo już także, że do Dumy Powiśla wracają po wypożyczeniach: Arkadiusz Drapsa i Przemysław Kanarek. Trudno się jednak spodziewać, żeby w sytuacji pierwszej drużyny byli kandydatami do gry w I lidze. Raczej będą musieli sobie poszukać innych zespołów. Drapsa na jesieni był graczem Podlasia Biała Podlaska, ale w trzecioligowcu nie wywalczył stałego miejsca w składzie. Kanarek grał więcej, jednak jego umowa wypożyczenia była ważna tylko pół roku.

STRZELCY BRAMEK DLA WISŁY W RUNDZIE JESIENNEJ

8 goli – Sylwester Patejuk * 4 gole – Konrad Nowak * 2 gole – Dawid Pożak * 1 gol – Michał Budzyński, Piotr Darmochwał, Sebastian Głaz, Klimas Gusocenko, Iwan Litwiniuk, Mateusz Olszak, Adam Patora, Jakub Smektała.