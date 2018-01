Dobry występ Kingi Kołosińskiej podczas turnieju World Tour w Hadze

Biało-Czerwone w grupie zaliczyły po porażce i zwycięstwie. W obu przypadkach rozegrały trzy sety. Porażka z Czeszkami: Kristyną Kolocovą i Michalą Kvapilovą spowodowała, że nasze siatkarki nie awansowały bezpośrednio do 1/8 finału. Musiały jeszcze powalczyć o miejsce w fazie pucharowej z parą gospodyń: Madelein Meppelink i Sanne Keizer.

W pierwszym secie Polki prowadziły od początku i nie dały sobie odebrać zwycięstwa, pokonując przeciwniczki do 17. Druga partia to zamiana ról. Tym razem „Pomarańczowe” wygrały do 17. O wszystkim musiała zdecydował trzecia partia, a w niej Kołosińka i Kociołek szybko wpadły w duże tarapaty. Rywalki prowadziły 5:2 i 8:5, ale kilka chwil później to Polki były bliżej triumfu, bo uciekły na 11:10. Świetny finisz pozwolił naszej parze wygrać 15:12.

Niestety, w 1/8 finału na Biało-Czerwone czekały Brazylijki: Maria Antonelli oraz Carolina Solberg Salgado. Pierwsze rozdanie, to najpierw wyrównana walka punkt za punkt. Później faworytki odskoczyły na pięć „oczek” (13:8). Zawodniczki z Polki nie rezygnowały i zmniejszyły straty (15:13), ale nie potrafiły odwrócić losów tego seta i przegrały do 16. W drugiej odsłonie Abntonelli i Salgado znowu szybko odskoczyły na 6:3. Na przerwie technicznej było aż 15:6. Do końca nic się już nie zmieniło. Kołosińska i Kociołek ostatecznie uległy przeciwniczką 8:21.

WYNIKI

Mecze grupowe: Kinga Kołosińska/Katarzyna Kociołek (Polska) – Nadzieżda Makroguzowa/Swetłana Chołomina (Rosja) 2:1 (12:21, 21:15, 15:12) * Kolocova/Kvapilova (Czechy) – Kołosińska/Kociołek (Polska) 2:1 (21:17, 15:21, 15:13). I runda: Kołosińska/Kociołek (Polska) – Keizer/Meppelink (Holandia) 2:1 (21:17, 17:21, 15:12). 1/8 finału: Maria Antonelli/Carol (Brazylia – Kołosińska/Kociołek (Polska) 2:0 (21:16, 21:8).