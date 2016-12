Drugie miejsce AZS UMCS Lublin na młodzieżowych mistrzostwach Polski

Dla lubelskiej ekipy dużym sukcesem był już sam awans do turnieju finałowego. Młode Dziki nie zamierzały jednak na tym poprzestać.

Do Oleśnicy, gdzie odbywały się zawody, pojechały z wiarą w sukces. Do rywalizacji ze znacznie bardziej utytułowanymi zespołami podeszły bez kompleksów, co udało się przekuć w srebrny medal.

Akademicy rozpoczęli rywalizację od zwycięstwa 1:0 nad Unisław Team. Następnie ulegli 1:2 swojemu ligowemu rywalowi – Orłowi Jelcz-Laskowice, aby w decydującym o awansie spotkaniu ograć 3:2 GSF Gliwice. W ćwierćfinale po pełnym dramaturgii spotkaniu pokonali po rzutach karnych AZS UG Gdańsk, a wmeczu półfinałowym zwyciężyli 2:0 BSF Bochnia. Przeszkodzą nie do przeskoczenia okazał się dopiero utytułowany Rekord Bielsko Biała, który w finałowym meczu rozbił Dziki 4:1.

Brązowe medale wywalczył grupowy rywal AZS UMCS, Unisław Team, który po rzutach karnych pokonał drużynę z Bochni. Indywidualne wyróżnienia ominęły zawodników lubelskiej ekipy. Najlepszym zawodnikiem uznano Karola Czyszka z Unisław Team, najlepszym bramkarzem Michała Kałużę z Rekordu, a najlepszym strzelcem jego klubowego kolegę Tomasza Gąsiora.

– Czujemy ogromną radość i satysfakcję. To pierwszy medal klubowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu dla zespołu z naszego województwa. Cieszy on tym bardziej, że zdobyli go w większości chłopcy urodzeni w latach 1997-1998, zatem mogący w tej imprezie wziąć udział również w przyszłym roku, bogatsi o doświadczenie zakończonego właśnie turnieju. Dziękuję wszystkim zawodnikom oraz osobom, które wspierały nas zarówno przed jak i w trakcie całego turnieju – powiedział szkoleniowiec Dzików Artur Gadzicki.

Turniejem w Oleśnicy futsaliści AZS UMCS zakończyli granie w tym roku. Kolejny mecz czeka ich dopiero w weekend 7-8 stycznia, gdy w ligowym spotkaniu zmierzą się z drużyną z Jelcza-Laskowic.

Droda Dzików do srebrnego medalu

Faza grupowa: Unisław Team 1:0 (Mateusz Szafrański) * Orzeł Jelcz-Laskowice 1:2 ( Jakub Wankiewicz) * GSF Gliwice 3:2 (Jakub Wankiewicz, Marcin Michota, Przemysław Koszel).

Ćwierćfinał: AZS Uniwersytet Gdański 2:2, karne 3:2 (Marcin Michota 2)

Półfinał: BSF Bochnia 2:0 (Sebastian Pyda 2).

Finał: Rekord Bielsko-Biała 1:4 (Jakub Wankiewicz).

Oni stanęli na podium

Paweł Furtak * Mateusz Szafrański * Piotr Chodziutko * Damian Stelmaszuk * Sebastian Pyda * Mateusz Zawiślak * Jakub Wankiewicz * Michał Kowalczyk * Przemysław Koszel * Marcin Kozieł * Piotr Dajos * Marcin Michota * Rafał Król * Jakub Wąski.