Dwie wyjazdowe porażki AZS UMCS Optima Lublin

W piątkowym starciu z Bronowianką Jeden pojedynek wygrała Natalia Aleksiejenko, która pokonała Agnieszkę Maluszczak 3:1. Katsiaryna Sivakova i debiutująca Aleksandra Jeżewska nie miały za wiele do powiedzenia w starciach z Xia Zhao i Aleksandrą Falarz. Efekt? Przegrały do zera. W niedzielnym spotkaniu AZS UMCS Optima walczył dzielnie, także z Antoniną Szymańską, ale nie zdołał ugrać ani jednego seta. Najbliżej była lidera lublinianek Aleksiejenko, która uległa Roksanie Załomskiej 2:3. W decydującej partii przegrała 11:13.

W tym roku drużynę trenera Szewczuka czeka jeszcze jeden mecz. I to bardzo ważny. 10 grudnia do Lublina przyjedzie Jedynka Łódź, czyli ostatni zespół w tabeli, który do tej pory nie zdobył jeszcze ani jednego punktu.

Bronowianka Kraków – AZS UMCS Optima Lublin 3:1

Xia Zhao – Katsiaryna Sivakova 3:0 (11:6, 11:9, 11:3) * Agnieszka Maluszczak – Natalia Aleksiejenko 1:3 (11:3, 9:11, 8:11, 4:11) * Aleksandra Falarz – Aleksandra Jeżewska 3:0 (11:6, 11:3, 11:6) * Xia Zhao – Natalia Aleksiejenko 3:0 (13:11, 11:7, 11:4).

Bebetto AZS AJD Częstochowa – AZS UMCS Optima Lublin 3:0

Magdalena Sikorska – Katsiaryna Sivakova 3:1 (11:9, 11:9, 9:11, 11:1) * Roksana Załomska – Natalia Aleksyeyenko 3:2 (11:9, 5:11, 11:8, 11:13, 13:11) * Antonina Szymańska – Aleksandra Jeżewska 3:0 (11:8, 11:2, 11:2).