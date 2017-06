Dziś mecz Polska - Szwecja. Mecz o wszystko

Wielkie nadzieje i medalowe aspiracje po niespodziewanej porażce w piątkowym spotkaniu ze Słowacją, zmieniły się w strach przed kompromitacją. Większość kibiców i komentatorów przestała wierzyć w reprezentację, która okazała się zdecydowanie gorsza od teoretycznie najsłabszego z grupowych rywali.

Atmosferę wokół kadry zagęściła jeszcze afera, jaka wybuchła po kontrowersyjnych słowach Krystiana Bielika o kolegach z reprezentacji. W tych okolicznościach Marcin Dorna i jego podopieczni przystępują do drugiego spotkania mistrzostw. Tylko w przypadku wygranej wciąż będą mieli szanse na awans do półfinału.

– Czy nadal mamy motywację? Gdybyśmy jej nie mieli, to dawno byśmy się spakowali i już by nas tutaj nie było. Przed nami dwa mecze i wszystko jest w naszych rękach. Chcemy wygrać ze Szwecją, bo tylko dzięki zwycięstwu zachowamy szanse na wyjście z grupy. Mamy ogromną chęć rewanżu, mobilizacja jest ogromna – zapewnił Dawid Kownacki, który w piątek nie mógł zagrać, bo pauzował za kartki.

W dzisiejszym spotkaniu skrzydłowy Lecha Poznań prawdopodobnie wybiegnie w podstawowym składzie, bo Bartosza Kapustka, który doznał kontuzji kostki w meczu ze Słowacją, nie jest jeszcze w pełni sprawny. Trudno spodziewać się, żeby była to jedyna zmiana, bo przeciwko Słowacji nasi kadrowicze zaprezentowali się bardzo słabo.

- Jeszcze ten trening, który przed nami będzie miał znaczenie przy ustalaniu wyjściowego zestawienia. Omówimy to i decyzje podejmiemy po rozmowie z zawodnikami i to oni jako pierwsi dowiedzą się o jakichkolwiek zmianach, jeśli takie nastąpią. Robimy wszystko, by Bartek Kapustka był gotowy do gry, ale z nim sytuacja jeszcze nie jest zupełnie pewna - powiedział trener Marcin Dorna.

Mimo trudnej sytuacji, Polacy pozostają optymistami. – Po przegranym meczu ze Słowacją mieliśmy analizę tego co wydarzyło się na boisku. Ważne dla nas jest, że czujemy wsparcie kibiców, czego dowód dali nam, kiedy już po inauguracyjnej porażce wychodziliśmy w sobotę na trening. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego turnieju, co zechcemy pokazać na boisku. Zrobimy wszystko, żeby wygrać - stwierdził kapitan reprezentacji Tomasz Kędziora.