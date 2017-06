Euro U-21: Trening Polaków w Lublinie (wideo)

W środę o 17:30 Biało-Czerwoni odbyli pierwszy trening na bocznym boisku Areny Lublin. Kilkanaście minut treningu mogły pokazać media:

Naszą reprezentację po przyjeździe do Lublina około godziny 14:15 powitał Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta Lublina. Bazą naszej kadry jest hotel Royal Botanic. Dwa piętra zajęli zawodnicy, a trzecie ma do dyspozycji sztab szkoleniowy.

Polacy znaleźli się w grupie A wraz z drużynami Szwecji, Anglii i wspomnianej Słowacji. W zgodnej opinii ekspertów, nie jest to najsilniejsza grupa. Tym bardziej, że w kadrach rywali również brakuje największych gwiazd. Dlatego Biało-Czerwoni będą walczyć o wyjście z grupy, co pozwoli im zameldować się w półfinale. A jak wiadomo w fazie pucharowej wszystko może się zdarzyć.

Podczas nieobecności dwójki z SSC Napoli - Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika – na największą gwiazdę naszej kadry wyrósł Bartosz Kapustka. Były zawodnik Cracovii, a obecnie gracz Liecester City wyceniany jest na 7 milionów euro, choć byli mistrzowie Anglii zapłacili za pomocnika zdecydowanie więcej. Drugim czołowym zawodnikiem jest Karol Linetty z Lecha Poznań, który również ma za sobą grę w pierwszej reprezentacji.

Niestety, w kadrze trenera Dorny brakuje zawodników z drużyn z Lubelszczyzny. Są za to dwa akcenty. W linii obrony kibice będą mogli zobaczyć Pawła Jaroszyńskiego z Cracovii, którego ojciec Piotr grał w Ekstraklasie w barwach Górnika Łęczna. Drugim zawodnikiem pochodzącym z Lubelszczyzny jest Jarosław Niezgoda. 22-latek pochodzący z Wólki Kolczyńskiej piłkarskich szlifów nabierał w Opolaninie Opolu Lubelskie, a następnie w Wiśle Puławy. Stamtąd przeniósł się do Legii Warszawa, a ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów. - Na pewno nie jestem pierwszym wyborem trenera do gry w ataku, ale będę chciał pokazać się z jak najlepszej strony, żeby trener mógł na mnie liczyć – zapewnia napastnik.

Polacy przed inaguracyjnym meczem Euro będą trenować także w czwartek. Tym razem zajęcia odbędą się na płycie głównej lubelskiego stadionu.

Kolejny trening Polaków odbędzie się 17 czerwca o godzinie 11 również na bocznym boisku Areny Lublin. Miejmy nadzieję, że dzień wcześniej kadra Dorny pokona na inaugurację Słowaków.

