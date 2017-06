EURO U21: Znamy pary półfinałowe. Kalkulacje załatwiły Słowaków

Włochy – Hiszpania i Anglia – Niemcy to pary półfinałowych spotkań Mistrzostw Europy UEFA Euro U21. Oba mecze zostaną rozegrane we wtorek, 27 czerwca.

Świetny mecz i zwycięstwo 3:0 nad Szwecją, nie wystarczyły reprezentacji Słowacji, aby awansować do półfinału Euro 2017. Nasi sąsiedzi z Południa zostali ofiarami budzących sporo kontrowersji rozstrzygnięć w grupie C.

Awans do fazy pucharowej rozrywek zapewniali sobie jedynie zwycięzcy grup i najlepsza ekipa spośród wszystkich z drugich miejsc. Po tym, jak Macedonia walcząc do końca postawiła się Portugalii, wydawało się, że Słowacy, dzięki korzystnemu bilansowi bramkowe, mają spore szanse na znalezienie się w najlepszej czwórce. Do pełni szczęścia potrzebowali korzystnych wyników w ostatniej grupie. Spotkanie Danii z Czechami ułożyło się po ich myśli, ale porażka Niemców z Włochami spowodowała, że zamiast bić się o medale, wracają do domu.

Niemcy sprawiali w sobotni wieczór wrażenie, że nie do końca zależy im na zwycięstwie i awansie do półfinału z pierwszego miejsca. Taki rezultat oznaczałby bowiem konieczność gry z Hiszpanią. Skromna porażka z Italią sprawiła natomiast, że to piłkarze z Półwyspu Apenińskiego wygrali grupę, a Niemcy awansowali z drugiej pozycji i w walce o finał zmierzą się z Anglikami.

– Jeśli chcesz wygrać taki mecz jak dziś potrzebujesz wielu sprzyjających czynników. Musisz mieć drużynę, w której wszyscy walczą. Dzięki dobrej taktyce zdobyliśmy przewagę. Świetnie spisywał się nasz bramkarz, co miało duże znaczenie. Zagraliśmy najlepiej jak potrafimy, ale jest jeszcze wiele do poprawienia – stwierdził na pomeczowej konferencji prasowej Luigi Di Biagio, szkoleniowiec reprezentacji Włoch. – Zrobiliśmy, co mogliśmy, ale tym razem nie udało się wygrać – dodał selekcjoner Niemców Stefan Kuntz.

Eksperci nie ukrywali jednak niesmaku, zarzucając niemieckiej ekipie kalkulację, cwaniactwo i kombinowanie.

Oba mecze półfinałowe zostaną rozegrane we wtorek, 27 czerwca. O godz. 18 w Tychach Niemcy zmierzą się z Anglią, a o 21 w Krakowie Hiszpania z Włochami. Wielki finał zostanie rozegrany 30 czerwca na stadionie Cracovii.