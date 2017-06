Niesnaski w kadrze po meczu ze Słowacją. Co z tą Polską?

Z filmów, prezentowanych na kanale Łączy Nas Piłka, wyłania się obraz młodzieżowej reprezentacji, w której panuje świetna atmosfera. "Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego". "Jeden zespół, który wygrywa i przegrywa razem". To niestety slogany, które w przypadku naszej drużyny narodowej straciły już chyba jednak na aktualności.

Wystarczyła jedna porażka, a monolit (czy w ogóle taki był?) rozpadł się jak domek z kart. W strefie mieszanej po piątkowym spotkaniu dostaliśmy obraz reprezentacji, w której trener nia ma autorytetu, a poszczególni zawodnicy stawiają indywidualne cele ponad zespołowymi.

Oczywiście nie wszyscy. Większość kadrowiczów mówiła o rozczarowaniu i złości po porażce, walce do upadłego w kolejnych spotkaniach i celach drużyny. - Nie potrafię cieszyć się z tej bramki, bo ostatecznie nic nam ona nie dała - stwierdził Patryk Lipski. - Dostałem tylko kilkanaście minut, ale cieszę się z tego, że w ogóle wybiegłem na boisko. Taka jest moja rola w zespole - dodał Jarosław Niezgoda.

Prawdziwy popis dali jednak Krzysztof Piątek z Krystianem Bielikiem.

– Byłem zniesmaczony i zły, że nie gram. Byłem blisko pierwszego składu, jestem zdrowy, nie rozumiem tej decyzji – wypalił napastnik Cracovii.

Jeszcze dalej w swoich rozważaniach poszedł obrońca Arsenalu Londyn, najmłodszy w całej ekipie. - Gramy tak, jak trenujemy. Treningi nie były na najlepszym poziomie. Mamy łatwe rozegranie bez przeciwnika i to tempo nie jest na najlepszym poziomie i to samo jest potem w meczu. Trzeba podejść do kolejnych spotkań z jajami, bo przeciwko Słowacji nam ich zabrakło - stwierdził rezerwowy w tym meczu Bielik. A chwilę później dodał: - Liczyłem, że zagram. Jeśli nie w pierwszym składzie, to chociaż w końcówce na dziesięć, piętnaście minut. Mogłem pomóc drużynie.

Co na to sztab szkoleniowy? Przekonamy się podczas konferencji prasowej, która dziś o godz. 15 odbędzie się w hali MTL. Drużynę będą reprezentowali Dawid Kownacki, Radosław Murawski i trener Ryszard Robakiewicz. Transmisję na żywo będziecie mogli oglądać na fanpage'u Dziennika Wschodniego na Facebooku.