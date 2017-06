Wynik ten promował do półfinałów obie ekipy, kosztem dobrze spisującej się w turnieju Słowacji. Pavel Hapal, trener naszych południowych sąsiadów, ze łzami w oczach mówił wprost, że według niego spotkanie było ustawione.

- Z wielkim szacunkiem podchodzę do awansu Hiszpanów i Anglików. Mam nadzieję, że to oni spotkają się w finale. To, co zrobili Niemcy i Włosi, to wielka hańba! Jeśli grasz na 0:1, nie ma to nic wspólnego ze sportem i z fair play. To już nie jest piłka nożna! Ktoś powinien coś z tym zrobić, skoro dotyczy to tak wielkiego kraju, jak Niemcy - powiedział Hapal.