Euro U-21. Otwarte treningi w Lublinie: dziś Słowacja, jutro Polska

Samolot ze szwedzkimi piłkarzami wylądował wczoraj na lubelskim lotnisku tuż po godz. 16. Po odprawie autokar z zawodnikami i sztabem szkoleniowym, eskortowany przez dwa radiowozy policji, odjechał do Grand Hotelu Lublinianka – tu Szwedzi będą stacjonować podczas fazy grupowej mistrzostw. Już 16 czerwca czeka ich w Kielcach mecz z Anglikami, a potem dwa mecze na Arenie Lublin.

Największą gwiazdą Szwedów jest... Paweł Cibicki. Mający polskie korzenie 23-latek urodził się w Malmoe. W przeszłości reprezentował kadry zarówno Polski, jak i Szwecji. Ostatecznie wybrał kraj, w którym przyszedł na świat.

W Lublinie widać już szwedzkich kibiców. Wraz z nimi przyjeżdża też dwóch szwedzkich policjantów, którzy mają pomagać kolegom z Komendy Miejskiej Policji. Za ich pobyt zapłacić ma samorząd Lublina. Pieniądze na ten cel zarezerwować ma, już po turnieju, Rada Miasta, do której prezydent Lublina wystąpił o 5 tys. zł.

Mierzymy w złoto

W środę w Lublinie pojawią się polscy piłkarze, którzy przebywają na zgrupowaniu w Arłamowie. – Gramy o złoto. Brak awansu do finału będzie dla nas rozczarowaniem. W końcu mamy bardzo mocną ekipę i występujemy przed własną publicznością – deklaruje szykowany na lidera zespołu Karol Linetty, który jeszcze w sobotę wybiegł w podstawowym składzie pierwszej reprezentacji w wygranym 3:1 spotkaniu z Rumunią.

O 17.30 Polacy odbędą pierwszy trening na boisku przy ul. Stadionowej. W piątek, o 20.45 w meczu otwarcia na Arenie Lublin, zmierzą się ze Słowacją, a dzień później o godz. 11 wybiegną na jedyny otwarty trening. Dla wielu kibiców to może być wyjątkowa szansa, żeby zobaczyć na żywo wschodzące gwiazdy polskiej piłki, bo bilety na mecze z udziałem naszej drużyny zostały już dawno wyprzedane.

Wstęp na trening jest darmowy. Szczęśliwców, którzy zobaczą zajęcia z wysokości trybun, nie będzie jednak wielu. Organizatorzy przygotowali zaledwie 600 wejściówek. – Bilety będą do odebrania w siedzibie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przy ul Filaretów. W tym momencie nie są jeszcze gotowe, ale warto na bieżąco śledzić sytuację, bo ich liczba jest limitowana – mówi Paweł Gil, szef lokalnego komitetu organizacyjnego.

Słowacy przy Al. Zygmuntowskich

Już teraz dostępne są natomiast bilety na trening Słowaków, który odbędzie się dzisiaj o godz. 17.30 na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. W LZPN na kibiców czeka 999 wejściówek. Tyle samo wejściówek zostało przygotowanych na treningi Szwedów. Skandynawowie rozpieszczają kibiców. Jako jedyni zaplanowali aż cztery otwarte zajęcia – jeden w Kielcach i trzy w Świdniku. Odbędą się 17, 20 i 23 czerwca. Za każdym razem o godz. 12.

Połowa z reprezentacji uczestniczących w turnieju jest już w Polsce. W poniedziałek do naszego kraju przyleciały zespoły Anglii, Macedonii i Szwecji, które dołączyły do Portugalii oraz Serbii, przygotowujących się do mistrzostw w polskich ośrodkach treningowych. Dziś do swoich turniejowych baz dotrą Słowacy i Duńczycy, w środę Niemcy, a w czwartek Czesi, Hiszpanie i Włosi.

Turniej finałowy UEFA EURO U21 2017 potrwa od 16 do 30 czerwca. Mecz o złoto zostanie rozegrany w Krakowie.

Mecze w Lublinie

• 16 czerwca na Arenie Lublin Polska zagra ze Słowacją, a 19 czerwca zmierzy się ze Szwecją. Z Anglią Polacy zagrają w Kielcach 22 czerwca. Tego samego dnia w Lublinie zostanie rozegrany mecz Słowacja–Szwecja (są jeszcze bilety na www.u21poland.com).

• Awans do kolejnej fazy uzyskają zwycięzcy grup i drużyna z drugiego miejsca jednej z trzech grup legitymująca się najlepszym dorobkiem punktowym.

• Mecze grupowe Polaków pokaże Polsat i Polsat Sport (g. 20.45).