Euro 2017 U21 w Lublinie: Nasza reprezentacja zagra bez gwiazd?

Czwartkowy mecz z Włochami i poniedziałkowe spotkanie z Czechami to ostatnie sprawdziany młodzieżowej reprezentacji Polski przed czerwcowymi Mistrzostwami Europy UEFA Euro U21. Wśród powołanych zawodników brakuje piłkarzy, którzy wraz z pierwszą kadrą szykują się do spotkania eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą. Początkowo planowano, że Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński i Karol Linetty wzmocnią zespół podczas turnieju, ale ostatnio ich występ stanął pod znakiem zapytania.

Przed kilkoma dniami powołaniom dla swoich podopiecznych (Milika i Zielińskiego) sprzeciwił się trener Napoli Maurizio Sarri, a teraz głos w sprawie zabrał kapitan pierwszej reprezentacji Robert Lewandowski.

– Dziwię się, że piłkarz, który znajduje się w reprezentacji A, jest brany pod uwagę w kontekście tych mistrzostw. To byłoby trochę mydlenie oczu, bo nawet jeśli jakiś sukces osiągnęłaby kadra Marcina Dorny z zawodnikami z pierwszej reprezentacji to nic nam to nie da. Poza tym, oni drugi rok z rzędu nie mieliby odpoczynku – powiedział snajper Bayernu Monachium w rozmowie z Polsatem Sport, wywołując jednocześnie dyskusję w środowisku piłkarskim.

Co na to sami zainteresowani?

Arkadiusz Milik stwierdził, że jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby podejmować decyzje. Z kolei selekcjoner „młodzieżówki” Marcin Dorna nie chciał komentować słów Lewandowskiego. Nieco mniej powściągliwy był 39-krotny reprezentant kraju, a obecnie ambasador kadry U-21 Andrzej Juskowiak.

– Jest to niezwykle ciekawy turniej i każdy kto ma możliwość występu na tej imprezie powinien chcieć na niej wystąpić. Myślę, że zdobycie młodzieżowego mistrzostwa Europy warto byłoby mieć w swoim CV. Na szczęście to nie Lewandowski powołuje piłkarzy do kadry U-21, tylko trener Dorna. Dlatego jestem spokojny o współpracę z trenerem Nawałką – powiedział Juskowiak.

Mistrzostwa Europy do lat 21 odbędą się od 16 do 30 czerwca 2017 roku. Zostaną rozegrane w Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Tychach. W naszym mieście odbędą się trzy spotkania. 16 czerwca Polska zmierzy się tu ze Słowacją, 19 czerwca ze Szwecją, a 22 czerwca zostanie rozegrane spotkanie pomiędzy drużynami narodowymi Słowacji i Szwecji.