FC Barcelona - Juventus. Gdzie obejrzeć, 12 września? Transmisja TV i online

Na początek hit w Barcelonie

Hitem wtorkowej kolejki będzie mecz Barcelony z Juventusem. „Duma Katalonii” nadspodziewanie dobrze zaczęła rozgrywki ligowe. W trzech meczach zgarnęła komplet punktów, jest liderem i ma aż cztery „oczka” przewagi nad Realem Madryt. „Królewscy” niespodziewanie pogubili punkty. Jest to wymarzony początek sezonu dla Ernesto Valverde i jego piłkarzy, który może rzutować też na inne rozgrywki. Spotkanie z Juventusem będzie jednak najtrudniejszym dotychczasowym meczem i bardzo trudno wskazać faworyta. Goście to najsilniejsza ekipa w Serie A, która równie doskonale rozpoczęła sezon jak Katalończycy. Włosi to także finalista Ligi Mistrzów, który po drodze nie dał szans właśnie Barcelonie, wygrywając 3:0 i remisując w rewanżu 0:0. Będzie to doskonała okazja do rewanżu dla Blaugrany.

We wtorek czekają jeszcze na nas dwa „polskie” mecze. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się z Anderlechtem Bruksela, w którym zagra Łukasz Teodorczyk. Natomiast do Londynu „na ścięcie” przyjedzie Jakub Rzeźniczak, a jego Karabach będzie rywalizować z Chelsea.