Ferdinando De Giorgi nowym trenerem polskich siatkarzy (wideo)

Włoski szkoleniowiec podpisał z Biało-Czerwonymi kontrakt do 2020 roku.

– Mogę teraz już powiedzieć, że na jego spotkaniu z komisją tłumaczyłem go i bardzo mi się podobało to, co mówił, w jaki sposób zamierza pracować z reprezentacją – wyjaśnia Alojzy Świderek, były drugi trener kadry mężczyzn.

I dodaje: Wyszedłem bardzo podbudowany. Sposób, w jaki chce organizować pracę, w jaki chce ją prowadzić wydaje mi się jak najbardziej właściwy.