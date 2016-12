Filip Drozd blisko transferu do Hetmana Zamość

Filip Drozd (z prawej) jest blisko przenosin do Hetmana Zamość FOT. STALKRASNIK.PL

Przypomnijmy, że jedną nogą w Chełmie są już gracze Lewartu: Mateusz Kompanicki i Jakub Niewęgłowski. Obaj porozumieli się już nawet z biało-zielonymi. Teraz pozostaje tylko kwestia dogadania transferów między oboma klubami.

Hetman postanowił jednak przebić swojego największego rywala w walce o III ligę i jest bliski zakontraktowania Drozda. 25-letni napastnik chociaż w poprzednich rozgrywkach był najlepszym strzelcem Motoru, to w lecie zdecydował się na powrót do Kraśnika. W Stali grał zgodnie z oczekiwaniami, bo po pierwszej rundzie ma na koncie 16 goli, sporo asyst i nie ma co ukrywać, że stał się najważniejszą postacią niebiesko-żółtych.

Napastnika Stali cały czas kuszą jednak również Orlęta Radzyń Podlaski, w których jedną nogą zawodnik był jeszcze przed podpisaniem kontraktu z Motorem, a temat jego przeprowadzki do Radzynia pojawia się nie po raz pierwszy. Z naszych informacji wynika jednak, że zawodnik woli przenieść się do Zamościa. Kandydatami do wzmocnienia ataku wicelidera IV ligi byli także Krzysztof Zawiślak z Tomasovii i Damian Ziółkowski z Huczwy Tyszowce.

– Prowadzimy pewne rozmowy, ale w tym momencie nie potwierdzimy żadnych plotek – ucina spekulacje Krzysztof Rysak, trener Hetmana. – Poszukujemy wzmocnień praktycznie na każdą pozycję, ciągle szukamy piłkarzy. Powinniśmy być mądrzejsi dopiero bliżej końca roku, na razie mamy tylko wstępne uzgodnienia z zawodnikami. Wiadomo za to, że nikt od nas nie odchodzi. Zastanawiamy się jeszcze, czy do kadry włączymy kolejnych, najzdolniejszych juniorów i czy dać szansę powalczenia o skład piłkarzom, którzy przebywali ostatnio na wypożyczeniach w innych klubach – dodaje szkoleniowiec ekipy z Zamościa.

Wiadomo, że zawodnicy Hetmana będą ćwiczyli do 15 grudnia. Do treningów Rafał Turczyn i jego koledzy mają wrócić 10 stycznia. Pierwszy mecz kontrolny rozegrają z kolei 21 stycznia, a ich rywalem będzie wówczas Sokół Sieniawa. Później ciekawych rywali nie zabraknie. Wicelider naszej IV ligi ma w planach mecze kontrolne chociażby z: Siarką Tarnobrzeg (28 stycznia), drużyną juniorów Legii Warszawa, która występuje w Młodzieżowej Lidze Mistrzów (4 lutego), czy Lublinianką (11 lutego), Avia Świdnik (4 marca).