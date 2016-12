Francja – Polska 31:22. Bolesna lekcja na początek

Nie tak miała wyglądać inauguracja mistrzostw Europy we Szwecji. Wprawdzie od podopiecznych Leszka Krowickiego nikt nie wymagał cudów, to jednak lanie, które dostały od Francji zaskoczyło niemal wszystkich. Biało-Czerwone walczyły jedynie na początku. Później Trójkolorowe włączyły wyższy bieg i spokojnie odskoczyły od naszych zawodniczek. Polki stanowiły właściwie tło dla świetnie dysponowanych rywalek, które dodatkowo imponowały znakomitą skutecznością. Nasze bramkarki, Adrianna Płaczek i Weronika Gawlik, zdołały odbić piłkę zaledwie pięć razy.

Szczypiornistki MKS Selgros w komplecie pojawiły się na boisku w Kristianstadt. Najlepiej spośród nich zaprezentowała się Joanna Drabik, autorka trzech trafień. Agnieszka Kozłowska raz pokonała golkiperkę rywalek, a Marta Gęga oddała pięć rzutów, ale żaden nie znalazł drogi do francuskiej bramki. Gawlik z kolei ustrzegła się poważniejszych błędów, chociaż trzeba przyznać, że miała niewiele skutecznych interwencji. – Dałyśmy przeciwniczkom zbyt wiele swobody. Nie załamujemy się jednak i spróbujemy wyciągnąć wnioski z tej bolesnej lekcji – przekonywała na antenie TVP 2 Marta Gęga. – Francuzki są bardzo doświadczone i obecnie mają większy potencjał od nas. W pierwszej połowie zmarnowaliśmy kilka stuprocentowych okazji do zdobycia gola. To zaważyło na wyniku – dodał Leszek Krowicki.

Dzisiaj Biało-Czerwone zmierzą się z Holenderkami, które swój pierwszy mecz niespodziewanie przegrały z Niemkami. Wiele wskazuje na to, że ewentualna porażka Polski może jej nawet zamknąć drogę do drugiej fazy grupowej. Początek spotkania został zaplanowany na godz. 18.30. Transmisję przeprowadzi TVP 2.

Francja – Polska 31:22 (15:9)

Francja: Leynaud 1, Glauser - Kolczynski 5, Nze Minko 5, Dembele 5, Lacrabere 3, Pineau 2, Zaadi 2, Gnabouyou 2, Niombla 2, Ayglon Saurina 1, Houette 1, Flippes 1, Horacek 1,Landre, Edwige. Kary: 10 min.

Polska: Gawlik, Płaczek - Grzyb 6, Drabik 3, Wojtas 3, Andrzejewska 2, Kobylińska 2, Janiszewska 2, Kowalska 1, Królikowska 1 Achruk 1,, Kozłowska 1, Gęga, Galińska, Nosek, Szczecina, Kary: 6 min.

Sędziowały: Christiansen i Hansen (obie Dania). Widzów: 1000.

Grupa B: Holandia – Niemcy 27:30 * Francja – Polska 31:22.

Francja 1 2 31-22 Niemcy 1 2 30-27 Holandia 1 0 27-30 Polska 1 0 22-31

6 grudnia: Polska – Holandia * Niemcy - Francja