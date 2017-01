Frassati Fajsławice ma nowe władze. Klub nadal czeka na trenera

W skład zarządu weszło sześć osób. Nowym prezesem został Wiesław Policha, który otrzymał jednogłośnie poparcie pozostałych członków.

Do zarządu weszli: Piotr Trała, który został wiceprezesem do spraw sportowych, Zbigniew Salecki – będzie wiceprezesem do spraw organizacyjnych, Adam Błaziak – sekretarz, Bartłomiej Sałaga – skarbnik i Krzysztof Madeja – członek zarządu.

Podczas walnego poruszone zostały ważne dla klubu sprawy: budowa nowego boiska i wybór nowego trenera. Pierwsza z nich ma zostać poruszona przez nowy zarząd już na najbliższej sesji Rady Gminy Fajsławice.

Nie wiadomo na razie kto będzie nowym trenerem Frassatiego. Dotychczasowy szkoleniowiec Daniel Krakiewicz od rundy rewanżowej prowadził będzie Start Krasnystaw, obecnego lidera chełmskiej „okręgówki”.

Kadencja nowego zarządu Frassatiego Fajsławice będzie trwać cztery lata.