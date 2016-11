Górnik - Czarni Sosnowiec 4:2. Wielkie emocje w Łęcznej

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodyń, które po 22 minutach prowadziły 2:0. Najpierw do siatki trafiła Wiktoria Marszewska, a później Emilia Zdunek. Po pierwszej połowię łęcznianki powinny prowadzić znacznie wyżej, ale na potęgę marnowały doskonałe sytuacje. Przyjezdne z kolei były do bólu skuteczne. Tuż przed przerwą Patricia Fischerova głową pokonała Annę Palińską. W drugiej połowie emocji było jeszcze więcej. Strzelanie w tej części meczu rozpoczęła Ewelina Kamczyk, która w 55 min uderzyła pod poprzeczkę bramki Weroniki Klimek. Później świetne okazje zmarnowały Kamczyk i Anna Sznyrowska. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 72 min, kiedy Fischerova popisała się pięknym strzałem z rzutu wolnego z 25 m. Chwile później powinien być remis, ale Nikol Kaletka i Paulina Zawiślak nie były w stanie trafić w światło bramki. Emocje w tym meczu zakończył Sznyrowska, która zapewniła zwycięstwo piłkarkom Górnika. – To bramka Dżesiki Jaszek, która wywalczyła piłkę i dograła mi tak, że musiałam zdobyć gola – mówi Anna Sznyrowska.

Drugi z naszych reprezentantów, AZS PSW Biała Podlaska, nie miał najmniejszych szans w starciu z Medykiem Konin. Mistrz Polski wygrał na wyjeździe aż 7:0. (kk)

AZS PSW Biała Podlaska – Medyk Konin 0:7 (0:5)

Bramki: Pakulska (21), Daleszczyk (29, 45, 90), Slavcheva (39), Kostova (40), Sikora (74).

AZS PSW: Brzezina – Sosnowska, Kuciewicz, Edel, Mikołajczak, Wołos, Kusiak, Michalska, Gąsieniec, Cieśla, Puk.

Medyk: Szymańska (46 Sowalska) –Sikora, Ficzay, Slavcheva, Guściora (46 Sałata), Dudek, Pakulska (46 Grad), Balcerzak, Daleszczyk, Kostova, Gawrońska.

Widzów: 100.

Górnik Łęczna – Czarni Sosnowiec 4:2 (2:1)

Bramki: Marszewska (8), Zdunek (22), Kamczyk (55), Sznyrowska (90+1) – Fischerova (45, 72).

Górnik: Palińska – Marszewska (68 Jaszek), Hajduk, Górnicka, Grzywińska, Jędrzejewicz (46 Zawistowska), Kwietniewska, Zdunek (75 Parczewska), Dyguś (80 Noras), Kamczyk, Sznyrowska.

Czarni: Klimek – Cichy (55 Liskova), Fischerova, Horvathova, Kaletka, Matla, Mika, Smidova (46 Wieczorek), Wycisk, Zawiślak, Zdechovanova (76 Tkaczyk).

Żółta kartka: Zdunek. Widzów: 150.