Górnik Łęczna - Mitech Żywiec 5:0. Futbolowa jesień dobiegła końca

Mecz w Białej Podlaskiej nie porwał kibiców, głównie przez sporą nieskuteczność zawodniczek obu ekip. – W naszej sytuacji cieszy każdy punkt. Wprawdzie w kontekście walki o utrzymanie, on nam daje bardzo mało. Stworzyliśmy swoje sytuacje, ale rywalki również mogły zdobyć bramki – mówi Robert Różański, opiekun bialczanek.

Dużo lepszą formę prezentują za to zawodniczki Górnika Łęczna, które w sobotę wygrały aż 5:0. Wynik otworzyła Wiktoria Marszewska, a tuż przed przerwą trafienie zaliczyła Anna Sznyrowska, która wykończyła składną akcję całego zespołu. Emocje w tym spotkaniu zamknęła Ewelina Kamczyk. Najskuteczniejsza zawodniczka ekstraligi bezbłędnie wykorzystała rzut karny. W końcówce hat-trick skompletowała Sznyrowska, która do siatki rywalek trafiła w 83 i 90 minucie. – To nie był łatwy mecz, chociaż wynik na to nie wskazuje. Mitech zagrał bardzo defensywnie i nastawił się na grę z kontry. W przerwie uczulałem moje podopieczne, aby nie zlekceważyły przeciwniczek. Udało się zachować odpowiednią koncentrację przez pełne 90 minut – mówi Piotr Mazurkiewicz, trener Górnika.

Górnik Łęczna – TS Mitech Żywiec 5:0 (2:0)

Bramki: Marszewska (11), Sznyrowska (44, 83, 90), Kamczyk (78 z karnego).

Górnik: Palińska – Dyguś, Górnicka, Grzywicka, Hajduk, Jędrzejewicz (60 Zawistowska), Kamczyk (82 Szewczuk), Kwietniewska, Marszewska, Sznyrowska, Zdunek (60 Jaszek).

Mitech: Komosa – Chrzanowska, Droździk, Frączek, Prokop, Rozmus (37 Nieciąg), Rżany (83 Zegan), Suskova (81 Gębka), Wiśniewska (86 Zeman), Wnuk, Zasada.

Żółta kartka: Prokop. Widzów: 200.

AZS PSW Biała Podlaska – UKS SMS Łódź 0:0

Biała Podlaska: Brzezina – Edel, Gąsieniec, Kuciewicz, Kusiak (90+4 Najdyhor), Lefeld, Michalska, Mikołajczak, Puk (71 Ulatowska), Sosnowska, Wołos.

SMS: Paturaj – Chmal, Kurek, Molenda (46 Karczewska), Osińska (70 Kurzawa), Piątkowska, Salamon, Walak, Wiankowska, Zasowska (65 Kowalska), Zubchyk.

Żółte kartki: Mikołajczak, Kusiak – Kurek. Widzów: 150.