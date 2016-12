Górnik zagra z Cracovią. czy będzie to mecz na przełamanie?

Cracovia w ostatnich pięciu meczach wywalczyła dwa punkty, Górnik Łęczna cztery kolejne przegrał. Oba zespoły po raz ostatni trzy „oczka” zapisały na swoim koncie w meczach z Wisłą Płock, odpowiednio 14 i 22 października. W obu przypadkach minęło już ponad miesiąc. Najwyższa pora się więc przełamać.

Zielono-czarni nie tylko zapomnieli jak się wygrywa, ale także mają olbrzymie problemy w defensywie (13 straconych goli w czterech ostatnich meczach). Ze skutecznością nie jest wcale lepiej, bo w analogicznym okresie zdobyli zaledwie dwie bramki. Pod względem stylu światełkiem w tunelu mógłby być mecz z Lechią, bo Górnik zaprezentował się wreszcie nieco lepiej, ale i tak przegrał 0:3.

– Graliśmy równy mecz, ale w tych momentach najważniejszych, gdzie wyszła jakość, umiejętności, to zatraciliśmy to, bo jak już mieliśmy sytuację na 1:0, to nie wykorzystaliśmy jej i Lechia nas trafiła na 1:0. Mieliśmy też okazję od razu po przerwie, mogliśmy wyrównać, a straciliśmy na 2:0. Wtedy mecz się skończył. Pozytyw jest taki, że graliśmy z tak mocną drużyną, jak równy z równym. To nie była gra tylko z kontry, to nie była wybijanka, tylko podejmowaliśmy pojedynki jeden na jednego, czy w ofensywie, czy w defensywie, i z tego możemy się cieszyć. Ale to nie może być jeden mecz tylko to musimy podtrzymać w kolejnych meczach. Ja jestem pewien, że jeśli tak będziemy grać, to będziemy punktować – stwierdził pomocnik Górnika Grzegorz Bonin.

Łęcznianie potrzebują punktów, jak ryba wody. Jeśli nie zaczną wreszcie wygrywać, niedługo mogą mieć nowego trenera. Bo choć prezes klubu Artur Kapelko zapewnia, że nie zamierza zwalniać Andrzeja Rybarskiego, tu w wypadku kolejnych porażek może się ugiąć pod presją z zewnątrz. Ale spokojnie spać nie może także Jacek Zieliński. Przed rokiem zrobił z Cracovią świetny wynik, awansował do pucharów, a w tym sezonie zawodzi.

– Teraz najważniejszy jest mecz z Górnikiem. Myślę, że teraz nie ma już łatwych spotkań w Ekstraklasie. Wszystkie mecze są trudne, powinniśmy więc zawsze koncentrować się na najbliższym meczu. Teraz jest to Górnik i naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Górnik zagrał ostatnio w Gdańsku z Lechią - na trudnym terenie przegrał 0:3, ale pokazał, że nieźle gra w piłkę. Na pewno będą jakieś zmiany w Górniku po tym meczu, musimy się z tym liczyć. Trzeba przyznać, że każdy zespół jest jeszcze bardziej zdeterminowany, kiedy jest postawiony pod ścianą. My jednak powinniśmy się patrzeć tylko i wyłącznie na siebie i w końcu zacząć wygrywać. Gdzie punktować jak nie u siebie? – powiedział dla oficjalnej strony Cracovii pomocnik tego klubu Mateusz Cetnarski.