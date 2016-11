Grand Prix City Trail. Znowu pobiegną wokół Zalewu

W listopadowej imprezie wzięło udział 426 dorosłych biegaczy i 74 dzieci. W biegu głównym zwyciężyli Jarosław Bimkiewicz i Magdalena Kłoda. Elektroniczna rejestracja do sobotnich zawodów odbywa się poprzez stronę www.citytrail.pl. Opłata startowa za pojedynczy bieg to 17,5 zł. Zawodnicy, którzy chcą zarejestrować się na cztery pozostałe biegi i otrzymać koszulkę techniczną marki Salomon mogą to zrobić wykupując karnet, który kosztuje 80 zł. Rejestracja w dniu biegu to koszt 25 zł.

Cykl CITY TRAIL w Lublinie odbywa się na malowniczej pętli nad Zalewem Zemborzyckim. Trasa liczy 5 km i jest bardzo urozmaicona. Dystans jest oznaczony co kilometr, co pozwala na kontrolowanie tempa biegu. Trudność trasy w dużej mierze uzależniona jest od pogody, dlatego każdego miesiąca rywalizacja jest niezwykle ciekawa.

W ramach każdej imprezy organizowane się biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 300 m do 2 km. Elektroniczne zapisy odbywają się również poprzez stronę www.citytrail.pl. Koszt pojedynczego biegu to 5zł. Lista startowa będzie otwarta także w dniu zawodów. Połowa każdej opłaty startowej przeznaczana jest na cele charytatywne.

Plan minutowy wszystkich biegów jest zawsze taki sam. Biegowe miasteczko rusza o godz. 8.30, kiedy rozpoczyna pracę biuro zawodów. Od godz. 9.30 odbywają się biegi dla dzieci i młodzieży, a o godz. 11 startują dorośli. Bieg kończy się w momencie, kiedy na mecie pojawia się ostatni zawodnik – organizatorzy nie przewidują limitu czasu, zatem każdy pokonuje 5-kilometrową trasę we własnym tempie, nie martwiąc się o zamknięcie mety.

CITY TRAIL to cykl sześciu biegów. Kolejne zawody w Lublinie odbędą się 7 stycznia, 4 lutego i 11 marca. Po zakończeniu części sportowej, każdy zawodnik, który ukończy co najmniej cztery biegi otrzyma pamiątkowy medal. Najlepsi spośród sklasyfikowanych biegaczy będą nagrodzeni. Podsumowanie cyklu będzie siódmą imprezą zorganizowaną w formule uroczystej gali w ciągu kilku tygodni od ostatniego biegu.

Zawody CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden odbywają się – poza Lublinem – także w dziewięciu innych miastach: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Lubelska edycja zawodów wspierana jest przez Miasto Lublin. Więcej informacji oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl. Wiele ciekawostek pojawia się także na profilu imprezy na Facebooku.