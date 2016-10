Młodzi piłkarze z Puław nie dają najmniejszych szans kolejnym rywalom. Gdyby nie słaby start rozgrywek, to pewnie już teraz mogliby być pewni awansu do czwartej ligi. W niedzielę gracze Wisły jednak dopięli swego i wreszcie wskoczyli na pozycję lidera. Było to możliwe dzięki ich pewnemu zwycięstwu w Bychawie, a także dzięki sensacyjnej porażce MKS Ruch Ryki w Milejowie.

Wczorajsze zawody jednak rozpoczęły się sensacyjnie, bo już w drugiej minucie Granit objął prowadzenie. Krystian Sobkowicz podał do Jarosława Stępnia, a ten pięknie przymierzył z 25 m. To nieco podrażniło gości, wśród których roiło się od piłkarzy z kadry pierwszego zespołu. W 35 min udało im się odrobić straty, bo rzut karny na gola zamienił Patryk Słotwiński. Chwilę później rezerwy Wisły były już na prowadzeniu, bo na prowadzenie wyprowadził ich Adam Patora. W drugiej połowie wiślacy już tylko dobijali rywala – najpierw trafił Adam Mazurek, a później Jakub Sołdecki i Tomasz Sedlewski. – Bardzo cieszę się z zaangażowania, które wkładają w grę w „okręgówce” piłkarze z pierwszej ligi. Przychodzą, pytają się na którym miejscu jest rywal i grają z pełną ambicją. Wokół tej drużyny stworzył się bardzo dobry klimat. Nie mówimy jeszcze głośno o awansie. Wiadomo jednak, że dla naszej młodzieży gra na tym poziomie rozgrywkowym byłaby świetnym doświadczeniem – mówi Marcin Popławski, trener rezerw Wisły. (kk)

Granit Bychawa – Wisła II Puławy 1:5 (1:2)

Bramki: Stępień (2) – Słotwiński (35 z karnego), Patora (40), Mazurek (50 z karnego), Sołdecki (60), Sedlewski (65).

Granit: Zawiślak – Wolski, T. Flis, Tylus, Gajur, Olesiński, Dudkiewicz, Sobkowicz (60 S. Flis), Pietraś (55 Szacoń), Pietrzak (70 Wiater), Stępień.

Wisła II: Baranowski – Turzyniecki, Gusocenko (46 Dudkowski), Mazurek, Tetych, Wiejak, Słotwiński, Płonowski, Patora (55 Gąska), Sołdecki (55 Osiak), Sedlewski.

Żółte kartki: Dudkiewicz, S. Flis – Mazurek, Gusocenko, Turzyniecki. Sędziował: M. Bancerz. Widzów: 30.

Pozostałe wyniki

Orion Niedrzwica Duży – Stok Zakrzówek 1:1 (1:1)

Bramki: Szymuś (34) – Bojanowski (14).

Orion: Ciołek – Kołtun (53 Baran), Rup, Duda, Wiśniewski, Matys (60 Poleszak), Żarnowski, Miazga, Wierzchowski, Dziwulski (76 Kępa), Szymuś.

Stok: Kozłowski – Styk, Taczalski, Bojanowski, Pochwatka (33 Lipiec), M. Zdybel (8 Korba), Michalski, Gałkowski, Pasternak (90 Sagan), Marzec, Dudek (90 S. Zdybel).

Żółte kartki: Baran, Duda – Taczalski, Korba. Sędziował: Wuczko. Widzów: 40.

Opolanin Opole Lubelskie – Sygnał Lublin 2:1 (0:1)

Bramki: Stalęga (85), P. Dajos (90) – Banach (65 z karnego).

Opolanin: Jakóbczyk – Bakalarz (46 Rożek), Nowak, Górniak, Szafrański, Rak, FLiszkiewicz, P. Dajos, Kubiak, Stalęga, Korecki.

Sygnał: Gieroba – Janowski, J. Łuczyński, Augustyniak, Bielecki, Jabłoński, Banach, Persona (46 Kołtun), Karaś, Wójciuk (70 Kacper Dec), Górski.

Żółte kartki: Jakóbczyk, Szafrański – Banach, J. Łuczyński. Czerwona kartka: Banach (94 min za dwie żółte). Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 200.

MKS Ruch Ryki – Tur Milejów 1:2 (0:2)

Bramki: Komosa (75) – Pietraś (7 z karnego), Słomianowski (44).

Ruch: A. Kępka – Białas, D. Osojca, Przybysz, Zdunek, Darnia (60 Komosa), Leonarcik, Wasilewski, Gransztof, P.Osojca (60 Bułhak), W. Kępka.

Tur: Sowa – Budzyński, Tyszczuk, Wójcik, Roczon, Rembiesa, Ł. Kozak, Stasicki, Słomianowski (60 Mirosław), Polikowski, Pietraś.

Żółte kartki: Ł. Kozak, Polikowski). Sędziował: Marciniak. Widzów: 200.

Płomień Trzydnik Duży – Unia Wilkołaz 3:1 (2:0)

Bramki: M. Robak (37), Żak (39 z karnego, 50) – K. Sołtys (58).

Płomień: Bełzak – Lenart (30 Szostek), Bierut, P. Ożóg, M. Robak (65 Porzuc), Pajor, Kwapisz, S. Sołtys, Fiut, Żak, Nowak.

Unia: Basiakowski – K. Sołtys, Daniel, Łysakowski, K. Ściegienny (55 Kropidłowski), Rachwał, Stec, Drąg, Chmielik (55 Surus), Gorczyca, Karabacz (55 D. Ściegienny).

Żółte kartki: Łysakowski, K. Ściegienny, Surus. Sędziował: Wieleba. Widzów: 100.

Perła Borzechów – Stal Poniatowa 1:4 (1:1)

Bramki: Wójcik (27) – Węgorowski (30), Gąsiorowski (57, 59, Pikuła (78).

Perła: Radzewicz – Lis, Skiba, Wnuk, Pawełczak, Paszkowski (60 Bicki), Suski (65 Gierowski), Wójcik, H. Poleszak, R. Poleszak, Semeniuk.

Stal: Rybarczyk – Orzeł, Pyda, Węgorowski, Pikuła, Kucharczyk (62 Nowak), Radziejewski, Miazga (69 Kowalski), Parada (75 Kardas), Gąsiorowski (83 Kruk), Czarnecki.

Żółte kartki: Suski, Radzewicz, R. Poleszak – Czarnecki. Sędziował: Kędzierski. Widzów: 200.

Janowianka Janów Lubelski – GKS Niemce 2:2 (1:1)

Bramki: Kaproń (35), Chmiel (90) – Szkutnik (31, 83).

Janowianka: Wąsik – B. Wojtan (75 J. Wojtan), P. Sobótka, P. Sadowski, Ł. Kaproń, Golec (85 Lepiejza), Gąbka, G. Sobótka (90+2 Pisarski), Widz, T. Sadowski, Chmiel,.

Niemce: Boguta – Mierzwa, Ł. Snopkowski, Kamiński, Bekier, Flisiak, Nalepa (82 Kubera), Jarosz (85 Kępka), Szkutnik, Latek, Łoś.

Żółte kartki: Golec – Ł. Snopkowski, Latek. Czerwona kartka: Wąsik (90+2 min za faul). Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 100.