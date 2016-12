Historyczne medale pływackich sztafet AZS UMCS Lublin

Dorobek byłby zdecydowanie lepszy, gdyby w Olsztynie pojawili się Czerniak i Świtkowski. Ten pierwszy wybrał jednak starty w mistrzostwach Hiszpanii, a drugi został w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiuje i trenuje na co dzień.

Wysoką formę potwierdziła za to Ludwika Szynal, która wracała do domu ze złotem na 200 m stylem grzbietowym i srebrem na dwukrotnie krótszym dystansie tym samym stylem. Indywidualnie na podium stanęła jeszcze Julia Adamczyk, która wygrała na 400 m stylem zmiennym. Dwa kolejne krążki to dzieła kobiecych sztafet AZS UMCS. I jak się okazuje, to były historyczne medale.

– Wychodzi na to, że wcześniej nigdy nie wywalczyliśmy podium w sztafecie seniorów podczas mistrzostw Polski. Siedzę w tym biznesie ładnych parę lat i nic takiego sobie nie przypominam – wyjaśnia trener Kasperek. Dodaje też, że 2016 rok był przełomowy zwłaszcza dla Julii Adamczyk. – W marcu zdobywała pierwsze złoto wśród juniorek. W tym samym roku udało jej się to już w rywalizacji seniorek. Trzeba jednak pamiętać, że kolejne 12 miesięcy nie będzie dla Julii łatwe. Na stałe przechodzi do seniorek, a tam wymagania są wyższe.

Młodzież z województwa lubelskiego wystąpiła też w wielu finałach. Z dobrej strony pokazały się Kamila Andrzejewska z Lidera Chełm, czy reprezentujące Akademiczki: Wiktoria Samuła i Wiktoria Czarnecka. – Czekamy jeszcze na lepsze występy chłopaków. Jest paru utalentowanych zawodników, jak: Bartosz Małyska, czy Kamil Bryła. Choroba przeszkodziła też Dominikowi Niedziałkowi ze Skarpy – wyjaśnia Piotr Kasperek.

Dla pływaków AZS UMCS impreza w Olsztynie była jednym z etapów przygotowań do Głównych Mistrzostw Polski. Te w maju zostaną rozegrane w Lublinie. Stawką nie będą wyłącznie tytuły mistrzów kraju. Trzeba będzie też stoczyć bój o przepustki na mistrzostwa świata do Budapesztu.

– Konrad Czerniak i Janek Świtkowski będą naszymi pewniakami i powinni sobie poradzić z wymaganiami związku. Liczymy, że ta sztuka powiedzie się także Ludwice Szynal, która już teraz jest bardzo blisko wypełnienia minimów – przyznaje trener Kasperek, który ma też nadzieję, że w najbliższych latach Lublin włączy się do walki z największymi, pływackimi ośrodkami w kraju.

– Chcemy rywalizować z Katowicami, Wrocławiem, czy Warszawą, jak równy z równym. Dlatego w najbliższym czasie dołączy do nas spora grupa zawodników. Na razie jednak bez tych największych nazwisk z Polski. Zbierzemy na razie przede wszystkim najlepszych pływaków z naszego województwa, żeby podnosić rywalizację i wszystkim zapewnić świetne warunki do treningu.

KLASYFIKACJA MEDALOWA ZIMOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

1. MKS Juvenia Wrocław – 13 medali (11 złotych, dwa srebrne, zero brązowych), 2. AZS AWF Katowice – 12 (7, 4, 1), 3. Warta Poznań – 10 (4, 5, 1), 4. AZS UŁ PŁ Łódź – 6 (4, 2, 0), 5. AZS AGH Kraków – 10 (3, 1, 6), 6. AZS AWF Warszawa – 8 (3, 0, 5), 7. MKP Szczecin – 6 (2, 3, 1), 8. UKS 190 Łódź – 4, (2, 1, 1), 9. Unia Oświęcim – 3 (2, 1, 0), 10. Warszawianka Wodny Park – 2 (2, 0, 0), 14. AZS UMCS Lublin – 3 (1, 1, 1), 15. Skarpa Lublin – 2, (1, 1, 0).

KLASYFIKACJA MEDALOWA MŁODZIEŻOWCÓW

1. AZS AWF Katowice – 30 (16, 5, 9), 2. Juvenia Wrocław – 7 (6, 1, 0), 3. AZS-AGH Kraków – 20 (5, 6, 9), 4. WKS Śląsk Wrocław – 15 (3, 6, 6), 5. AZS UWM Olsztyn – 4, (3, 1, 0), 6. MKP Szczecin – 6, (2, 3, 1), 7. KS Warta Poznań – 6 (2, 1, 3), 8. UKS Skarpa Lublin – 3 (2, 1, 0), 9. Unia Oświęcim – 3 (2, 1, 0), 10. MKS 9 Dzierżoniów – 2 (2, 0, 0).