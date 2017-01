Hit dla MKS Selgros Lublin! Nagrodą fotel lidera

Sobotnie starcie w hali Globus pomiędzy zespołami z Gdyni i Lublina elektryzowało kibiców od dłuższego czasu. W tym sezonie oba zespoły walczą o pierwsze miejsce w tabeli. W pierwszym meczu w Gdyni lepszy okazał się Vistal, który pokonał MKS Selgros 23:20. Dlatego też lublinianki we własnej hali za wszelką cenę chciały zrewanżować się rywalkom za tamtą porażkę.

Od samego początku spotkania na parkiecie toczyła się zaciekła walka o każdy centymetr. Zespół trenera Nevena Hrupca na mecz z gdyniankami wyszedł niezwykle zmotywowany i po pierwszych dziesięciu minutach gospodynie prowadziły 5:1. Pięć minut później po znakomitej obronie Weroniki Gawlik było 7:3 dla zespołu z Lublina i wtedy do odrabiania strat rzuciły się przyjezdne. W 20 minucie z kontrataku trafiła Janiszewska i mistrzynie Polski wygrywały już tylko dwoma trafieniami (9:7). Jednak od tego momentu gospodynie starały się pilnować dwubramkowej przewagi i na przerwę zeszły prowadząc 11:9.

Drugie trzydzieści minut od mocnego uderzenia rozpoczął Vistal. I w 33 minucie Matieli doprowadziła do remisu 11:11. To rozdrażniło zawodniczki MKS Selgros, które z każdą koleją minutą starały się ponownie „odjechać” rywalkom na kilka trafień. I m.in. dzięki znakomitej postawie w bramce Weroniki Gawlik gospodynie sukcesywnie powiększały swoją przewagę. Na kwadrans przed końcem po raz szósty celnym rzutem popisała się Rola i lublinianki prowadziły 19:16. I jak się okazało był to przełomowy moment spotkania. Od tamtej pory dominacja gospodyń stawała się coraz bardziej wyraźna. Pięć minut przed końcem na 24:18 trafiła Mihdaliowa i stało się jasne, że dwa oczka zostaną w Lublinie. W końcówce oba zespoły grały już niemal punkt za punkt i ostatecznie MKS Selgros Lublin w hicie superligi kobiet pokonał Vistal Gdynia 26:21.

Wygrana z ekipą z Trójmiasta dała zawodniczkom trenera Hrupca pierwsze miejsce w tabeli. Jednak zarówno gdynianki, jak i Pogoń Szczecin legitymują się identycznym dorobkiem punktowym.

MKS Selgros Lublin – Vistal Gdynia 26:21 (11:9)

MKS Selgros: Gawlik, Januchta – Rola 7, Niedźwiedź 6, Mihdaliowa 5, Nocuń 4, Drabik 1, Gęga 1, Kozimur 1, Rosiak 1, Charzyńska Repelewska, Skrzyniarz, Uzar.

Kary: 6 minut

Vistal: Gapska, Kordowiecka - Kobylińska 6, Borysławska 4, Mateli 3, Janiszewska 2, Macedo 2, Stanulewicz 2, Dorsz 1, Kozłowska 1, Szarawaga, Urbaniak, Lalewicz.

Kary: 4 minuty