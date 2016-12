Hit transferowy w TBV Starcie Lublin?

Brzmi to nieprawdopodobnie, ale pojawiły się spekulacje, że Krzysztof Szubarga mógłby wylądować w drużynie TBV Startu Lublin

TBV Start zmierzy się w sobotę o godz. 18 ze Stelmetem BC Zielona Góra. Do drużyny może dołączyć nowy rozgrywający. W kręgu zainteresowań są m.in. Robert Skibniewski i Krzysztof Szubarga.

Blisko rok temu obie ekipy zmierzyły się ze sobą w hali Globus, a TBV Start, podobnie jak teraz, okupował dolne rejony tabeli. Kilka dni przed spotkaniem pożegnano się z Pawłem Turkiewiczem, a drużynę w roli tymczasowego trenera objął Michał Sikora. Spisał się świetnie, bo lubelski zespół sensacyjnie wygrał 82:78. Bohaterami tamtego meczu byli Jarosław Trojan i Grzegorz Małecki.

Teraz sytuacja wygląda bardzo podobnie. Dołujący w lidze TBV Start jest po zmianie trenera. Odszedł Andrej Żakelj, który nie wygrał żadnego meczu ligowego. Działacze postanowili w jego miejsce zaangażować człowieka, który w polskiej koszykówce znaczy bardzo dużo. David Dedek z miejsca odmienił grę drużyny – lublinianie zagrali wyrównany mecz z Anwilem Włocławek, a potem odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie, nad Polpharmą Starogard Gdański. Trzy dni później jednak TBV Start został rozgromiony przez Turów Zgorzelec. To jednak drużyna z najwyższej półki, więc z tej porażki nie wyciągać daleko idących wniosków. Martwić może, że Turów zdobył aż 106 punktów. – Jesteśmy w trakcie zmiany systemu obrony. Chcę grać nieco inaczej niż mój poprzednik. Mecz z Polpharmą dużo nas kosztował i to było widać w niedzielę – ocenił na konferencji prasowej David Dedek.

Drużyna z Zielonej Góry w tym sezonie przegrała już trzy mecze. O jej sile decyduje duet podkoszowych z Czarnogóry – Nemanja Djurisić i Vladimir Dragicević. Na obwodzie z kolei świetnie spisują się reprezentanci Polski – Łukasz Koszarek i Przemysław Zamojski. Ławka rezerwowych również wygląda jak na polską ligę imponująco – m.in. Thomas Kelati (w przeszłości Unicaja Malaga, Valencia czy Chimiki Moskwa), a także były gracz Cibony Zagrzeb James Florence. Mecz rozpocznie się o godz. 18. Bilety można zakupić przez internet, a także w sprzedaży stacjonarnej. Kasy w hali Globus zostaną otwarte w sobotę o godz. 15.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy kadra czerwono-czarnych może się jeszcze zmienić. Klub jest zainteresowany pozyskaniem rozgrywającego. Z TBV Startem najczęściej łączeni są Robert Skibniewski (Anwil), Krzysztof Szubarga (Asseco Gdynia) i Norbert Kulon (King Szczecin). Ten pierwszy we Włocławku nie gra tyle ile by chciał, ale w czwartek potwierdziły się spekulacje, że zawodnik trafi do Szczecina. Podpisał już nawet umowę z King Wilkami Morskimi.

Prawdziwym hitem byłoby zaangażowanie Szubargi. Po kontuzji były reprezentant Polski wrócił do wielkiej formy. 32-latek zdobywa średnio prawie 16 punktów i ma ponad pięć asyst. Jego kontrakt nie jest jednak zbyt wysoki i głównie dlatego ruszyły transferowe spekulacje. Sam zawodnik przyznał w rozmowie z portalem sportowefakty.pl, że inne kluby dzwonią i dopytują o szczegóły umowy z Asseco. TBV Start na pewno ma jednak kilku mocniejszych konkurentów w wyścigu o podpis rozgrywającego.