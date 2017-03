Huczwa Tyszowce zremisowała w Łukowej z Victorią

Wzmocniona braćmi Raczkiewiczami Huczwa Tyszowce z dużymi nadziejami przystępowała do rundy rewanżowej, ale na starcie wiosny zaliczyła falstart, zaledwie remisując na wyjeździe z Victorią Łukowa/Chmielek 0:0. – Podział punktów to sprawiedliwy wynik. Huczwa momentami dominowała, ale i my mieliśmy swoje sytuacje, zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. Myślę, że zadowoleni mogą być także kibice, którzy obejrzeli dobre zawody – powiedział szkoleniowiec gospodarzy Marek Hyz,

Rzeczywiście, w pierwszej połowie mecz był dość wyrównany, ale po przerwie to piłkarze lidera rządzili na murawie. Huczwa stworzyła sobie wiele dogodnych okazji, ale nie potrafiła wykorzystać żadnej z nich.

– Czujemy duży niedosyt, bo byliśmy lepszym zespołem, na pewno stworzyliśmy sobie więcej dogodnych okazji i powinniśmy wygrać. Rywale nadrabiali brak piłkarskie walecznością i zaangażowaniem. Nam niestety, zabrakło nam skuteczności. Mnie także. W pierwszej połowie zmarnowałem dwie sytuacje sam na sam z golkiperem rywali. Mam do siebie sporo żalu, bo gdybym inaczej się zachował, mecz mógłby się otworzyć i skończyć innym wynikiem. Po przerwie też mieliśmy swoje okazje, ale pomogliśmy Victorii zachować czyste konto – powiedział grający trener Huczwy Kamil Droździel.

Biało-zieloni pozostali liderem zamojskiej klasy okręgowej, ale ich przewaga nad grupa pościgową znacznie się zmniejszyła. Drugie w tabeli Roztocze Szczebrzeszyn zbliżyło się na jeden punkt. – To dopiero początek rundy, więc nie przejmujemy się tym mocno. Mamy dobry skład i patrzymy optymistycznie w przyszłość. Kolejny mecz gramy z Olimpią Miączyn i spróbujemy się zrehabilitować. Nie będzie jednak łatwo, bo Olimpia dobrze radziła sobie w sparingach, a i na inaugurację ligi z Gromem pokazała się z dobrej strony. Spodziewamy się trudnej przeprawy – dodał Droździel.

Victoria Łukowa/Chmielek – Huczwa Tyszowce 0:0

Victoria: Berbecki – Baran (85 Król), Wojtyna, Kukiełka, Dziura, Staroń, Czapla (70 Karwacki), Klecha, Jonak (65 Hanas), Stelmach, Kulpa.

Huczwa: Waśkiewicz – Podborny, Maciejko, Anioł, Materna, T. Raczkiewicz, N. Raczkiewicz, Sioma, Droździel (60 Maliszewski), Dworak (36 Szumlański), Okalski.

Sędziował: Arkadiusz Łaszkiewicz.

Podopieczni Jarosława Czarnieckiego zaczęli z wysokiego „C”, nie dając najmniejszych szans piłkarzom Potoku Sitno. Beniaminek dzielnie bronił się tylko przez 30 minut. Trafienie Piotra Malce podcięło mu skrzydła, a po przerwie worek z bramkami rozwiązał się. Ostatecznie Roztocze zatrzymało się na sześciu golach, a Malec skompletował hat-tricka.

Roztocze Szczebrzeszyn – Potok Sitno 6:0 (1:0)

Bramki: Malec (31, 67, 70), Gulak (75), Pliżga (81, 85).

Roztocze: Hadło – Ł. Wróbel, Zwolak, Mazur, Chałas, Wyrostkiewicz (65 Pliżga), W. Mazur ( 72 Gulak), Lavruk, Klimkiewicz (68 P. Wróbel), Bubiłek, Malec.

Potok: Kremer – Bilik (85 Szczerbiak), Drozdowski, Kulas, Łepak, Pawliszak (46 Główka), D. Pyś, Dudek, Misztal (60 Naklicki), Kozyra, K. Pyś

Sędziował: Mateusz Garbaty.

Zaledwie 180 sekund potrzebował na zdobycie gola Jarosław Sławkowski. Kibice, zgromadzeni na stadionie w Zwierzyńcu mieli z pewnością apetyt na więcej, ale piłkarzy nie zaspokoili ich oczekiwań. Spotkanie zakończyło się skromnym zwycięstwem Sokoła 1:0. Pierwszy po powrocie mecz Jacka Paszkiewicza w charakterze trenera Igrosu Krasnobród nie był udany.

Sokół Zwierzyniec – Igros Krasnobród 1:0 (1:0)

Bramka: Sławkowski (3).

Sokół: Paczos – Łukasik, Bielec, Sirko, Kusy, E. Kniaziowski, Kapłon, Kosiński, Krzepiłko, Przybylak, Sławkowski (63 Rudy).

Igros: Kierepka – Wawryca, Grela, Wasyl, Bartecki, Hałasa, Rzeźnik (68 A. Kostrubiec), R. Kostrubiec, Zagidulin, Ożóg (56 Gozdek), T. Mielniczek (6 Pisarczyk).

Sędziował: Tomasz Lenard.

Olimpia dzielnie walczyła z faworyzowanym Gromem, ale ostatecznie trzy punkty wywalczyli podopieczni Bogdana Antolaka. Gola na wagę zwycięstwa pięć minut przed końcem zdobył Rafał Wojtowicz.

Olimpia Miączyn – Grom Różaniec 1:2 (0:0)

Bramki: Wróbel (70) – Kaproń (66), Wojtowicz (86).

Olimpia: Szczepaniak (55 Stankiewicz) – Markowicz, Karpiuk, Łyko, Cisek, Yakowliuk, Wasilewicz (80 Praczuk), Chmiel, Musiał – Wróbel (85 Belina), Kulas.

Grom: Markowicz – Kapuśniak, D. Grasza (46 Myszak), Mazur, Grelak, Kwiatkowski (75 Paluch), Ł. Kusiak (90+2 Łogin), Kaproń, Rak, Odrzywolski, A. Kusiak.

Sędziował: Mariusz Szczurek.

Cosmos wygrał bardzo ważne starcie w kontekście walki o utrzymanie. Dzięki zwycięstwu nad Orionem, zbliżył się do ekipy z Dereźni Solskiej na cztery punkty.

Cosmos Józefów – Orion Dereźnia Solska 2:0 (1:0)

Bramki: Późniak (35.), Szczerba (70).

Cosmos: Surmacz – D. Gnap, Kołcon, Późniak, D. Paniak, Łagożny, Podolak, Sz. Mielniczek, Danej (45 Szczerba), Przybysławski, Jerema.

Orion: Kusiak – B. Szabat, Ł. Kiełbasa (78 P. Szabat), Rudy, Raduj, Borowski, Żybura, Czerw, Blicharz (60 Konopka), Rękas (75 Kutryn), Wilkos.

Sędziował: Piotr Burak.

Mecz pomiędzy Omegą Stary Zamość ze względu na zły stan boiska awaryjnie planowany był na sztucznej murawie. Jednak ostetecznie nie było takiej konieczności. Murawę udało się odpowiednio przygotwać, co podkreślał nawet trener gości. oba zespoły miały swoje okazje na bramki i wydaje się, że remis nie krzywdzi żadnej ze stron, choć więcej powodów do zadowolenia po tym spotkaniu mogą mieć gracze z Frampola.

Omega Stary Zamość – Włókniarz Frampol 2:2 (0:0)

Bramki: Bojar (47), Łata (61) – Swatowski (59), Kosidło (70)

Omega: Szopa – Goch (75 Dywański), Kudryavtsew, Tchórz, Maziarczyk, Bojar, Wajdyk, Ignaciuk (5 Baran), Łata (83 Zając), Nizioł, Ramian (67 Muda).

Włókniarz: Saj – J. Dycha (83 Kawęcki), P. Dycha, Swatowski, Myszak, Wnuk (88 Spólnik), Branewski, Łukasik, Kapica (75 Bielecki), Nawrocki (80 K. Dycha), Decyk (46 Kosidło).

Sędziował: Paweł Tucki.

Pogoń Łaszczówka – Sparta Wożuczyn 5:3 (3:1)

Bramki: Cymborski (20, 26), Cywka (40), Nagowski (53), J. Kapuśniak (65) – M. Chudyga (30), Antoniuk (60), Sak (70).

Pogoń: Swoboda – J. Kapuśniak, Krawczyk, Jakubiak, Tatar, Kłoda, Bukowski (60 Lasota), Cymborski (60 Kuks), Jeruzal (72 Lisowski), Cywka, Nagowski (85 Zatorski).

Sparta: Wojtaszek – Mroczka, P. Chudyga, Przytuła, Jurczyszyn, M. Chudyga, Antoniuk, Jurkiewicz, Kuźniarski (40 Dziki), A. Chudyga (46 Sak).

Czerwona Kartka: P. Chudyga (Sparta) w 50 min. Sędziował: Bartosz Kapłon.

Korona Łaszczów – Olender Sól 1:0 (0:0)

Bramka: Jamroż (54).

Korona: Mac – Borowiak (87 Wojnarski), Brytan, Chwała (46 Wawryca), Huzar, Jamroż, Krawczyk (72 Oznański), Mosurets, Rajtak (90 Umer), D. Rój, Stefanik.

Olender: Woch – Cios, Kiełbasa, Kniaź, P. Muzyka, D. Muzyka (67 Chorębała), Nizio (83 Marzec), Przytuła, M. Rój (65 Kmieć), Siembida, Szpot (88 Olszówka).

Sędziował: Krzysztof Wróbel.