Huragan zmiótł Huragan i utrzymał miejsce w czołówce

Zespoły występujące w drugiej grupie rozpoczęły rundę rewanżową. Huragan z Międzyrzeca Podlaskiego gościł w hali imiennika z Wołomina. Ciekawie było w pierwszym secie, w którym do wyłonienia zwycięzcy konieczna była gra na przewagi. Zespół trenera Marcina Śliwy prowadził 24:22 i był blisko skończenia partii. W drugiej partii wyrównana walka toczyła się do stanu po 19. Końcówka tej odsłony należała znowu do przyjezdnych, którzy zwyciężyli 25:19. Nieco inny przebieg miał trzeci set. W nim to Huragan z Wołomina wygrywał 9:6. Goście jednak cierpliwie wyczekiwali błędów przeciwnika punktując icjh potknięcia.

Huragan Wołomin – Huragan Międzyrzec Podlaski 0:3 (24:26, 19:25, 18:25)

Międzyrzec: Wasąg, Brzostek, Jesień, Toma, Kasjaniuk, Kowalczyk, Kołodziej (libero) oraz Kusznieruk, Ostapowicz, Zaniewicz.

Nadal bez wygranej jest beniaminek z Białej Podlaskiej. W partii otwarcia gospodarze przegrali do 12. W kolejnych gra była już lepsza, ale wynik nadal niekorzystny.

UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska – AZS UWM Olsztyn 0:3 (12:25, 21:25, 20:25)

UKS IFLO Zakład Karny: Robert, Sobieraj, Śledź, Pawliowski, Łęgowski, Sobieszczak, Jaciów (libero) oraz Jakóbczuk, Kotarski, Bielecki, Jakubiec.