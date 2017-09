90 drużyn pobiegnie dla Mateusza. Lublin Business Run [trasa biegu, utrudnienia w ruchu]

Mateusz Krzeszczyk

Na potrzeby imprezy od godz. 6 do 15 zamknięte mają być Al. Racławickie od ul. Łopacińskiego do Krakowskiego Przedmieścia, jak również jezdnia Krakowskiego Przedmieścia.

Bieg wystartuje o godz. 10.30 z Al. Racławickich na wysokości Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, a trasa sztafety będzie biegła przez centrum miasta, głównie wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia. Każdy z zawodników będzie miał do pokonania ok. 3,8 km.

Lublin Business Run 2017 - trasa biegu

Martwe przecznice

Wspomnianych ulic nie da się też przeciąć w poprzek. Nie wyjedziemy więc z 3 Maja, Kołłątaja, Chopina, Ewangelickiej i Wieniawskiej, ani też Lipowej. Do Al. Racławickich nie wyjedziemy też z ul. Grottgera. – Z ul. Łopacińskiego będzie możliwy tylko skręt w lewo w Al. Racławickie, a z Al. Racławickich w prawo w ul. Łopacińskiego – zapowiada Mariusz Szymański ze spółki iKOM, która odpowiada za organizację ruchu na czas imprezy biegowej.

Zawczasu lepiej też nie parkować na Krakowskim Przedmieściu, Zielonej i Świętoduskiej. W niedzielę parkingi będą tutaj nieczynne.

Linie na objazdach

Na żaden autobus lub trolejbus nie doczekają się pasażerowie na Krakowskim Przedmieściu, Lipowej, 3 Maja, Okopowej i Hempla. Między godz. 6 a 15 przystanki będą tutaj nieczynne. Zmienionymi trasami pojedzie aż 21 linii komunikacji miejskiej.

Objazdem przez Leszczyńskiego, Czechowską i al. Solidarności będą kursować w obie strony linie 2, 4, 10, 18, 26, 31 i 57.

Trolejbusy linii 151, 155 i 158 oraz autobusy linii 20 i 30 jadąc Al. Racławickimi do centrum skręcą w Sowińskiego, potem przez Głęboką i Narutowicza dojadą do al. Piłsudskiego. Jadąc w drugą stronę skręcą z al. Piłsudskiego w Narutowicza, potem przez Głęboką dojadą do al. Kraśnickiej. Podobnie linie 3 i 7: z Al. Racławickich przez Sowińskiego i Głęboką do Narutowicza, w drugą stronę przez Narutowicza i Głęboką do al. Kraśnickiej.

Linie 15 i 44 pojadą w obie strony przez al. Długosza, Al. Racławickie, Sowińskiego, Filaretów i Zana do Nadbystrzyckiej. A linie 13 i 55 w obu kierunkach przez al. Długosza, Al. Racławickie, Sowińskiego, Głęboką i Narutowicza.

Linia 32 pojedzie przez pl. Wolności i Lubartowską, tak jak linia 40, która skręci potem z Lubartowskiej w Biernackiego. Trasa linii 74 będzie skrócona do przystanku „KUL 03” po stronie zespołu szkół. Tu skończy trasę, tutaj też ją zacznie.