Biegi "O Błękitną Wstęgę Wisły" w Puławach

Uliczno-przełajowe biegi w Puławach to dla wielu sportowców okazja do sprawdzenia swojej formy w rywalizacji z amatorami startującymi w tej samej kategorii wiekowej. Zróżnicowany rodzaj nawierzchni, kilka tras do wyboru oraz atrakcyjna oprawa na kameralnym stadionie przy ul. Hauke-Bosaka przyciągnęły setkę dorosłych oraz znacznie więcej młodszych zawodników z całego województwa. Także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których przygotowano osobną kategorię.

W kategorii open startowano na 5 lub 10 km. Najlepsi otrzymali dyplomy, medale, nagrody rzeczowe, finansowe i upomniki (w zależności od kategorii). Organizatorzy przyznali także szereg nagród specjalnych, np. dla najlepszych zawodników z Puław, czy seniorów.