Zgłoszenia do biegu prowadzące są na stronie frslublin.pl/checnapiec. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do 14 czerwca do godziny 12:00 (lub do wyczerpania limitu miejsc). 16 i 17 czerwca zgłoszenie będzie możliwe w Biurze Zawodów w Sklepie Biegacza (ul. Północna 6), a 18 czerwca 2017 w okolicach startu/mety - na terenie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w godzinach: 8.30 -11.00.

Dodatkowo odbędą się Biegi dla dzieci i młodzieży ”Mam nawyki, mam wyniki”. Rozpoczną się o godz. 9.40 (tuż przed głównym biegiem). Start i meta przy ZS nr 5 na ul. Lawinowej. Zapisy drogą elektroniczną frslublin.pl/mamnawykimamwyniki/ do 15 czerwca do godz. 20. oraz w Biurze Zawodów.