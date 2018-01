City Trail. Bieg numer cztery już w sobotę w Lublinie

Po trzech biegach na prowadzeniu są Cezary Bednarz (trzecie, czwarte i piąte miejsce) i Ilona Mandziuk (drugie, trzecie i szóste miejsce), którzy startowali we wszystkich dotychczas rozegranych biegach, stąd ich prowadzenie w „generalce”. Jest jednak niemal pewne, że sytuacja diametralnie się zmieni, bowiem po dwa biegi i dwie wygrane mają na koncie Artur Kern oraz Paulina Pawłowska i to oni są faworytami cyklu.

– W CITY TRAIL startują prawie wszyscy średnio i długodystansowcy, których trenuję, ponieważ jest to najlepszy sprawdzian aktualnej dyspozycji. Około miesięczny okres między biegami daje fajny czas na potrenowanie i sprawdzenie efektów tej pracy. Zawodnik pozbawiony startów przez kilka zimowych miesięcy może mieć problem z właściwą mobilizacją, a dzięki CITY TRAIL ten poziom adrenaliny i gotowości startowej jest przypominany – podkreśla Jacek Wosiek, ceniony w całym kraju trener biegaczy średnio- i długodystansowych. – U każdego zawodnika bieganie przełajów daje pozytywny efekt. Nawet gdy wynik jest słabszy przez warunki na trasie to i tak podczas biegu dajemy taki bodziec siłowy i wytrzymałościowy, jaki ciężko byłoby wykonać na treningu. Są typy biegaczy, którzy zdecydowanie słabiej wypadają w przełaju niż na bieżni, czy ulicy, ale i dla takich osób biegi przełajowe typu CITY TRAIL powinny być dobrym elementem przygotowań do sezonu. Jeśli zawodnik gorzej radzi sobie w terenie, jest to często objawem jego słabości – na przykład w technice biegu, koordynacji.

Poza biegiem dla dorosłych, przy okazji każdych zawodów odbywa się rywalizacja dzieci i młodzieży, które startują na dystansach 300 m, 600 m , 1 km i 2 km – w zależności od wieku. Zawody CITY TRAIL Junior mają wymiar charytatywny – połowa każdej opłaty startowej jest przekazywana na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl. Warto śledzić także profil imprezy na Facebooku.

Harmonogram imprezy: godz. 8.30 – otwarcie biura zawodów (przy starcie i mecie biegu – okolice Kempingu Dąbrowa) * 9.30 – 10.10 – biegi CITY TRAIL Junior * 10.30 – zamknięcie biura zawodów * 11 – start biegu głównego.