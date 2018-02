"Mila na start": Nowy cykl biegów w Lublinie [terminy, zapisy]

Biegi w Lublinie zyskują coraz większą popularność. Na zdjęciu "Dycha do maratonu" (fot. Wojciech Nieśpiałowski)

Dla tych, co dopiero szukają motywacji i tych, którzy przebiegli niejeden kilometr. Biegi dla wszystkich chętnych organizuje zarządca miejskiego stadionu lekkoatletycznego. We wtorek zaczęły się zapisy na pierwszą z ośmiu imprez planowanych na ten rok.

Pierwszy bieg odbędzie się już 11 marca. Dystans jest nietypowy, wynosi 5 mil, czyli 8 kilometrów. – Będzie dla wielu łatwiejszy do pokonania – mówi Barbara Pudło, dyrektor pierwszego z czterech biegów pod hasłem „Mila na start”, lubelska lekkoatletka, pięciokrotna mistrzyni Polski.

Kolejne takie biegi odbędą się 24 czerwca, 26 sierpnia oraz 28 października. Pierwszy i ostatni będą mieć tę samą trasę. – Żeby można było porównać wyniki – tłumaczy Jacek Czarecki, prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zarządzającego stadionem lekkoatletycznym. Tu znajdzie się start i meta każdego z biegów.

Podczas pierwszej imprezy biegacze wyruszą ze stadionu przez Al. Zygmuntowskie, ul. Lubelskiego Lipca ’80, Stadionową i Muzyczną, Narutowicza, Ochotniczą, Szczerbowskiego i al. Piłsudskiego. Biegacze zrobią dwa takie okrążenia. – Jest jeden podbieg pod górę, poza tym jest płasko – zachęca amatorów lekkoatletka.

To właśnie na początkujących liczą organizatorzy biegów. Chcą zachęcić mieszkańców do aktywności. – Jednym z coraz częstszych problemów jest nadwaga oraz otyłość – podkreśla Zdzisław Targoński, prezes Organizacji Środowiskowej AZS Województwa Lubelskiego. I od razu podsuwa receptę: – Odpowiednia dieta i aktywność fizyczna. Najtaniej jest biegać.

Na pierwszy bieg można się zapisywać do 6 marca. – Opłata wynosi 35 zł. Jest w tym cały pakiet startowy – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik MOSiR. W pakiecie jest koszulka, owoce, napoje izotoniczne i różne gadżety.

Dla każdej z płci przewidziano po siedem kategorii wiekowych (16-19 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat i powyżej 70 lat. W każdej kategorii nagradzani będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Nagrody będą rzeczowe.

Przewidziano także kategorie „open” dla kobiet i mężczyzn oraz krótsze dystanse dla dzieci (1/4 mili dla juniorów od 6 do 8 lat, 1/2 mili dla dzieci od 9 do 12 lat oraz 1 mila dla zawodników mających od 13 do 15 lat).

Kalendarz imprez

Biegi „Mila na start” to nie wszystko. Cykl obejmuje osiem wydarzeń biegowych, w tym jedno biegowo-rowerowe:

• 22 kwietnia nad Zalewem Zemborzyckim będzie Lubelski Bieg Nieustraszonych, którego uczestnicy na dystansie 5 km będą nie tylko biegać, ale też się wspinać, czołgać i przeskakiwać przeszkody

• 6 maja na stadionie lekkoatletycznym będzie Biegowy Piknik Niepodległości połączony z biegiem na dystansie 1918 m. Wyniki 100 najlepszych zawodników trafią na specjalną tablicę pamiątkową

• 23 maja podczas otwarcia nowego parku przy Zawilcowej będzie się Lubelski Duathlon, którego uczestnicy będą rywalizować w bieganiu i jeździe na rowerze

• 30 września odbędzie się kolejna edycja Lubelskiego Biegu Nieustraszonych.