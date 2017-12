Sylwester na sportowo. Ruszają zapisy na Bieg Nałęczów-Sao Paulo

Imprezę organizuje Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie oraz ULKS Agro Natura Nałęczów. Partnerami są Gmina Nałęczów oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Cele biegu jest promocja Nałęczowa jako miasta , promocja biegania oraz Nordic Walking oraz zdrowego trybu życia

Start do Biegu nastąpi 31 grudnia 2017 roku o godz. 23.55 w brama parku na wysokości restauracji Rocco. Tam też będzie meta. Trasa poprowadzi po Parku Zdrojowym. Dystanse to ok. 6 km i ok. 2 km, a Nordic Walking – ok. 6 km. Uczestnicy Nordic Walking startują o 23.30.

Biuro zawodów, zakwaterowanie, wyżywienie znajduje się w internacie ,,ŚWIT’’ w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej 17. Czynne w godz. 14-23 dnia 31 grudnia.

Warunki uczestnictwa: wpisowe dla uczestników biegu wynosi 30 zł. od osoby (w ramach wpisowego zawodnicy otrzymują medal pamiątkowy, udział w losowaniu nagród, korzystają z wyżywienia) * osoby, które startują w biegu mogą korzystać z noclegów w cenie: 25 zł * zgłoszenia do 20.12.2017 r. a także w dniu zawodów do godz. 23. Jednakże, osoby zgłoszone po terminie, tj. 20.12.2017 mogą nie otrzymać medali pamiątkowych oraz płacą wyższe wpisowe.

Informacje na temat biegu udzielają: Stanisław Marzec 885-682-304 (mail: arturmarzec@gazeta.pl) i Marek Górniak 693-230-360 (mail: m.m.gorniak@gmail.com ). Nr konta na które należy wpłacać wpisowe: Bank Spółdzielczy w Nałęczowie (ULKS Agro-Natura Nałęczów ) 79 8733 0009 0006 2314 2000 0010 z dopiskiem „XXIII Bieg Sylwestrowy”.

Kategorie wiekowe w biegu na 6 km mężczyzn: Open, 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i starsi * 6 km kobiet – open, 40 lat i starsze * 2 km – open kobiet i mężczyzn * bieg przebierańców, dystans 2 km i 6 km oceniany jest strój uczestników, a nie lokata.

Nagrody – za miejsca I-III we wszystkich kategoriach nagrody rzeczowe lub pieniężne. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, startują z ważnym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uprawiania biegów oraz za zgoda opiekuna. Osoby biorące udział w biegu ubezpieczają się we własnym zakresie oraz podpisują oświadczenie, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.