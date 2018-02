W sobotę kolejny bieg z Cyklu City Trail

Cykl CITY TRAIL odbywa się w Lublinie od 2013 roku. Na jeden sezon składa się sześć biegów – sobotni będzie już piątym w edycji 2017/2018. Trasa prowadzi urokliwymi ścieżkami nad Zalewem Zemborzyckim. W dotychczas rozegranych biegach po dwa razy zwyciężali: dominator lubelskiej trasy – Artur Kern oraz Sebastian Smoliński i najpewniej to między nimi rozegra się walka w klasyfikacji generalnej cyklu. W rywalizacji pań trzy wygrane ma na koncie Paulina Pawłowska.

W cyklu startują przeróżni zawodnicy. Po jednej stronie są zawodowcy, którzy sprawdzają swoją formę w przygotowaniach do najważniejszych startów w sezonie wiosennym. Po drugiej – osoby, które dopiero zaczynają biegać. Każdy odnajdzie się na City Trail. Najlepsi są nagradzani i wyróżniani podczas uroczystych gal kończących edycję, ale w biegach tych nie ma limitu czasu, zatem każdy może pokonać dystans 5 km w swoim tempie, bez stresu i obawy, że nie ukończy biegu.

Wśród tysięcy zawodników, którzy biorą udział w zawodach w skali całego cyklu nie brakuje prawdziwych pasjonatów, takich jak Piotr Choroś, który biega od kilku lat i „specjalizuje się” w ultramaratonach.

– Start w City Trail wiąże się dla mnie z dwiema ważnymi sprawami. Pierwsza – towarzyska. Zawody są w moim mieście i jest to okazja do spotkania bliższych i dalszych znajomych biegowych. Porozmawiania, wymiany doświadczeń. Po drugie, to ważny element mojego cyklu treningowego. Startami docelowymi są dla mnie biegi ultra, ale w codziennym treningu rzadko pokonuję więcej niż 20 km. W podbiegi, dłuższe wybiegania mam wplecione szybsze akcenty, ale na treningu nie zmobilizuję się do takiego wysiłku jak na zawodach. Pięć kilometrów po urozmaiconej trasie leśnej pozwala na naprawdę mocny akcent treningowy. Wiem, że pewnie nigdy nie wyprzedzę tych kilku czy kilkunastu chłopaków przede mną. Oni zawsze ze mną wygrają – na tym dystansie. Ale w tych zawodach nie to jest moją ambicją. Walczę sam ze sobą o urwanie w każdym kolejnym biegu kilkunastu sekund, o te kilka piknięć serca średnio więcej na całej trasie – podkreśla zawodnik.

Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl. Warto śledzić także profil imprezy na Facebooku.

Cykl Grand Prix City Trail oraz City Trail Junior są współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Lubelską edycję zawodów wspiera Miasto Lublin.

Harmonogram imprezy: godz. 8.30 – otwarcie biura zawodów (okolice startu i mety biegu – w pobliżu Kempingu Dąbrowa) * 9.30 – 10.10 – biegi CITY TRAIL Junior * 10.30 – zamknięcie biura zawodów * 11 – start biegu głównego.