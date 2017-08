Floyd Mayweather Jr vs Conor McGregor. Walka na żywo [transmisja online i w TV]. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Walka roku Floyd Mayweather Junior vs Conor McGregor już w sobotę. Transmisja online i w TV. Kiedy i gdzie obejrzeć walkę Mayweather Jr vs McGregor?

Conor McGregor i Floyd Mayweather Junior deklarują pełną gotowość do walki stulecia, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego.

- Będę parł do przodu, wywierał presję i złamię tego staruszka - zapowiedział buńczucznie gwiazdor MMA. - Poleją się krew, pot i łzy. Typek mówi: Będę uderzał w korpus, będę atakował prawą ręką, będę go atakował lewym sierpowym. Ludzie, przez te 21 lat dostawałem każdym możliwym ciosem. I co? I nadal tu jestem! - odgryzał się Mayweather.

John Kavanagh, trener McGregora, zapowiada, że jego podopieczny będzie znakomicie przygotowany. - On nie próbuje wygrać Wimbledonu, to nie jest aż tak odmienna dyscyplina sportu. Musi jeszcze nauczyć się wyczuwać dystans i popracować nad ruchami w ringu. Wiele spośród jego walk zakończyło się po ciosach lewą ręką. W tej walce nie musi obawiać się, że rywal się na niego rzuci, jak to bywa w MMA. To świetne doświadczenie, móc go przygotowywać do tego starcia. Pierwsza część przygotowań minęła bardzo dobrze i mam nadzieję, że reszta też przebiegnie bez zakłóceń, a Conor osiągnie szczyt formy na koniec sierpnia - stwierdził Kavanagh.

- Miałem okazję przyglądać się treningom Mayweathera przez ostatnie trzy tygodnie. Moim zdaniem jest w tak samo dobrej formie, jak wtedy gdy szykował się do starć z Maidaną i Pacquaio. Nie widzę żadnej różnicy w jego przygotowaniach, tak samo ciężko pracuje podczas treningów, jest w świetnej formie. Nie podchodzi do walki z McGregorem w sposób lekceważący - stwierdził Chris Eubank Jr, brytyjski bokser który przez trzy tygodnie trenował z Mayweatherem.