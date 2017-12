Pożegnanie Karoliny Michalczuk. Mistrzyni schodzi z ringu

Jej największym sukcesem był złoty krążek przywieziony z czempionatu globu w Ningbo w 2008 roku. Oprócz tego pochodząca z Brzezic pięściarka wywalczyła jeszcze 6 medali mistrzostw Europy. Solą w oku wieloletniej reprezentantki Polski są Igrzyska Olimpijskie w 2012 r. Zawodniczka Paco jechała tam z nadziejami na podium, a swój udział skończyła juz na pierwszej walce, kiedy przegrała z Chungneijang Mery Kom Hmangte. – Myślę, że nikt nie może mieć do mnie pretensji o to, co osiągnęłam. Największą zadrą w sercu są jednak Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r. To było dla mnie olbrzymie rozczarowanie i przez to czuję spory niedosyt – powiedziała Karolina Michalczuk, która dzisiaj jest trenerką w Paco. – Trener ma trudne życie. Chciałabym, aby każdy mój podopieczny wygrywał. Tak się jednak nie da. Najbardziej denerwuje mnie moment, kiedy moi zawodnicy nie podejmują walki. Wtedy należy od razu rzucić ręcznik – dodaje mistrzyni świata.

Jej sukcesy doceniła również Rada Gminy Piaski, która przyznała jej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Piaski. Niestety, święto nieco popsuli bokserzy reprezentacji województwa lubelskiego, którzy nieznacznie przegrali z kadrą województwa pomorskiego. Tego dnia wynik jednak był sprawą drugorzędną. (kk)

Reprezentacja województwa lubelskiego – Reprezentacja województwa pomorskiego 8:10

Walki – kat. 91 kg (senior): Mikołaj Sadurski (Paco Lublin) – Michał Kulas (Sako Gdańsk) 0:3 * 52 kg (młodzik): Dawid Litke (Olimp Lublin) – Kamil Nowosad (Sako Gdynia) RSC 2 r. dla Litke * 60 kg (kadet): Przemysław Adamski (Paco) – Igor Eggert (Beniaminek Starogard Gdański) rsc 3 r. dla Adamskiego * 70 kg (kadet): Hubert Rachańczyk (Paco) – Cezary Kosior (Sako Gdynia) 0:3 * 56 kg (junior): Karol Poleszak (Paco) – Mikołaj Mańka (SWG Gostyń) 0:3 * 69 kg (junior): Piotr Jędrzejewski (Paco) –Dawid Oerlich (Beniaminek) RSC 1 r dla Jędrzejewskiego * 81 kg (junior): Kajetan Kalinowski (Paco) – Bartosz Stefański (Pomorzanin Toruń) 0:3 * 75 kg (senior): Mateusz Pyła (Paco) – Łukasz Zyguła (Sako Gdańsk) 0:3 * + 91 kg (senior): Adam Kulik (Paco) – Dmitri Daronin (Białoruś) 3:0.