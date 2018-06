Wielki boks wraca do Lublina

Rozgrywki klubowe wracają do Lublina po wielu latach nieobecności. Wprawdzie funkcjonująca od tego roku Ekstra Liga ma na razie kadłubowy charakter, to jednak są zmaganiami o mistrzostwo Polski. W lidze uczestniczą jedynie 4 drużyny, w tym Olimp Lublin. – Uważam, że te rozgrywki w przyszłości staną się motorem napędowym dla całej dyscypliny. Do tej pory pięściarze w Polsce musieli przygotować się do 1 czy 2 walk w roku. Przez to wielu z nich przechodziło na zawodowstwo. Dzięki lidze każdy bokser ma zagwarantowanych więcej pojedynków i więcej okazji do zdobycia niezbędnego doświadczenia. Jestem przekonany, że na tej inicjatywie skorzysta również reprezentacja Polski. Selekcjonerzy mają więcej okazji do obserwacji swoich podopiecznych - mówi Andrzej Głąb.

Podopieczni Andrzeja Głąba na razie w rozgrywkach ligowych radzą sobie słabo – przegrali zarówno z Dolnym Śląskiem, jak i drużyną ze Szczecina. – Oba mecze były jednak rozgrywane na wyjeździe. Widać postęp w naszej postawie. Na Dolnym Śląsku zdobyliśmy jedynie dwa punkty, a w konfrontacji w Szczecinie zdobyliśmy już 4 „oczka” – mówi Głąb.

W niedzielę ma być znacznie lepiej, bo skład ma być bardzo mocny. Filarami zespołu są medaliści mistrzostw Polski Michał Soczyński, Adam Kulik i Adrian Kowal. Z tego grona najbardziej znany jest ten ostatni, który jest etatowym reprezentantem naszego kraju. Ma za sobą również występy w lidze WSB w barwach Hussars Poland.

Niedzielny mecz będzie również okazją do akcji charytatywnej na rzecz Szkoły Państwowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Jej podopieczni będą prezentować swoje prace, a także zostanie przeprowadzonych kilka aukcji z których pieniądze zostaną przekazane na rzecz placówki. Podobnie będzie z biletami wstępu, z których zysk zostanie przekazany Szkole.

Mecz rozpocznie się o godz. 18. Imprezę poprowadzi znany z Polsatu Marek Matela.