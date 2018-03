Tytani Lublin odchodzą z Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

Ta decyzja to efekt konfliktu, który narastał w futbolowym środowisku od wielu miesięcy. Ostatecznie dwadzieścia ekip postanowiło się odłączyć od Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego i utworzyć całkiem nowe rozgrywki. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na dwie dywizje. W pierwszej znajdują się najlepsze ekipy w Polsce w tym Panthers Wrocław, Seahawks Gdynia i Lowlanders Białystok. W drugiej są drużyny nieco słabsze, które podzielono na dwie grupy według klucza geograficznego. Tytani znaleźli się w grupie wschodniej razem z Green Ducks Radom i Rockets Rzeszów. – Wszystko przekalkulowaliśmy i stwierdziliśmy, że LFA to dobry kierunek dla rozwoju Tytanów. Gdybyśmy zostali w PLFA, to musielibyśmy się mierzyć z ekipami z Topligi. Nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, podobnie jak na dalekie wyjazdy. Nasz cel na nadchodzący sezon jest jasny. Chcemy awansować do pierwszej ligi – mówi Karol Sidorowski, prezes Tytanów.

Lublinianie są zdecydowanymi faworytami w swojej grupie. W poprzednim sezonie podopieczni Randy Hackera mierzyli się zarówno z ekipą z Radomia, jak i Rzeszowa i nie mieli żadnych problemów z odniesieniem zwycięstw. Schody mogą rozpocząć się dopiero w fazie play-off, bo w grupie zachodniej grają uznane firmy takie jak Wataha Zielona Góra czy Rybnik Thunders. – Jesteśmy faworytem i to jest dla nas nowe doświadczenie. Mamy około 20 nowych zawodników. Jeden z nich nawet powrócił z Anglii, gdzie grał dla London Monarchs. Uważam, że jesteśmy silniejsi niż w poprzednim roku – mówi Randy Hacker.

Tytani rozpoczną sezon 8 kwietnia od wyjazdowego meczu w Radomiu. Pierwszy raz przed własną publicznością zaprezentują się 14 kwietnia w starciu z Rockets. Ten mecz może odbyć się na stadionie żużlowym Motoru, przy Al. Zygmuntowskich. Łącznie w sezonie zasadniczym lublinianie rozegrają sześć spotkań. Dwie najlepsze ekipy zakwalifikują się do fazy play-off, która jest zaplanowana na okres wakacyjny. Nowością w LFA ma być również Mecz Gwiazd. Jest on zaplanowany na sierpień. Jedną z rozważanych lokalizacji jest Stadion Śląski w Chorzowie.