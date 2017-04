AZS UMCS Lublin odniósł czwarte zwycięstwo

Gospodarze wyszli na parkiet bardzo zmotywowani i od początku zaatakowali gości wysokim pressingiem. Ta taktyka szybko przyniosła efekt, bo już w 2 min gola zdobył Mateusz Szafrański. Później gra się wyrównała, a do głosu częściej zaczęli dochodzić gracze z Pyskowic. W 21 min doprowadzili do wyrównania za sprawą Dariusza Rymaszewskiego. Chwilę później goście objęli prowadzenie, bo do siatki trafił Marcin Brysz.

G gospodarze rzucili się do huraganowych ataków. Trener Artur Gadzicki wycofał nawet bramkarza, co w końcówce meczu przyniosło efekt. Wszystko dzięki Wojciechowi Boniaszczukowi, który zaliczył dwa trafienia i zapewnił akademikom komplet punktów. Warto podkreślić, że przy obu bramkach asystował Jarosław Walęciuk.

AZS UMCS Lublin – Futsal Club Pyskowice 3:2 (1:0)

Bramki: Szafrański (2), Boniaszczuk (37, 38) – Rymaszewski (21), Brysz (27).

AZS UMCS: Górski – Mietlicki, Boniaszczuk, Ławicki, Fularski oraz Kozieł, Ostrowski, Szafrański, Tarkowski, Wankiewicz, Walęcuk, Hajkowski.

FC Pyskowice: Łubczyński – Dubiel, Górny, Misiak, Mitkowski oraz Steindor, Pazdej, Brysz, Rymaszewski, Michali, Bladycz.

Widzów: 300.