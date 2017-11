Podopieczni trenera Artura Gadzickiego wystąpili w roli faworyta, bowiem łodzianie w dotychczasowych siedmiu meczach zdołali wygrać tylko raz. W piątej kolejce pokonali u siebie ostatni w tabeli Hybryd Pyskowice, który ma na swoim koncie zaledwie punkt.

Niespodziewanie w dziewiątej minucie to zespół z Łodzi wyszedł na prowadzenie po trafieniu Tomasza Sztaby. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, bo już w piętnastej minucie do wyrównania doprowadził Łukasz Mietlicki. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

W drugą część spotkania lepiej weszli lublinianie, którzy szybko zdołali strzelić kolejnego gola. Prowadzenie „Dzikom” w dwudziestej piątej minucie dał Artur Sułek. Malwee musiało zaatakować, jeśli chciało myśleć choćby o remisie, przez co mniej skupiło się na grze w defensywie. To skrzętnie wykorzystali akademicy i po jednej z kontr zdobyli trzeciego gola. Na listę strzelców tym razem wpisał się Mateusz Szafrański. Nim gospodarze zdołali się otrząsnąć, po raz kolejny piłkę w siatce rywali umieścił Mietlicki. Chwilę później ten sam zawodnik podwyższył na 5:1, zapisując na swoim koncie hat-tricka. Łodzianie odpowiedzieli bramką Pawła Szymańczuka. Ostatnim akcentem pojedynku było jednak trafienie akademików, Jakub Wankiewicz ustalił wynik.

AZS WSIU Alimentura Malwee Łódź – AZS UMCS Lublin 2:6 (1:1)

Bramki dla lublinian: Łukasz Mietlicki (15, 36, 37), Artur Sułek (25), Mateusz Szafrański (36), Jakub Wankiewicz (39),

AZS UMCS Lublin: Furtak, Hajkowski, Szafrański, Tarkowski, Wankiewicz, Stelmaszuk, Ostrowski, Wiśniewski, Sułek, Mietlicki, Al-Swaiti.