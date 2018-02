Po tryumfie w Pucharze Polski Dziki zwyciężyły w lidze

Początek był wręcz wymarzony dla gospodarzy, którzy już w 24 sekundzie po kombinacyjnej akcji Mateusza Szafrańskiego i Jakuba Wankiewicza pierwszy z wymienionych dał „Dzikom” prowadzenie. Po szybko zdobytym golu akademicy nie mieli zamiaru zwalniać tempa i starali się podwyższyć prowadzenie, ale goście skutecznie się bronili. Dopiero w 13 minucie po dobrze rozegranym rzucie wolnym do siatki trafił Łukasz Mietlicki. Goście wyraźnie podrażnieni stratą kolejnego gola próbowali odrobić straty, ale AZS UMCS trafił po raz kolejny. Na nieco ponad trzy minuty przed ostatnią syreną Grzegorz Fularski wyłożył piłkę Jarosławowi Walęciukowi, a ten nie miał problemu z trafieniem do pustej bramki. Gredar walczył jednak do końca i tuż przed przerwą Mateusz Fabiszewski zdobył pierwszą bramkę dla przyjezdnych.

Po zmianie stron kibice nie mogli narzekać na brak ciekawych akcji. W 25 minucie Fularski trafił na 4:1, a dwie minuty później kolejną bramkę zdobył Szafrański. Wysokie prowadzenie nieco uśpiło podopiecznych trenera Artura Gadzickiego i rywale za sprawą Mateusza Fabiszewskiego i Wojciech Krawcówa zniwelowali stratę do dwóch bramek. Jednak końcówka należała do „Dzików”. Najpierw do siatki Gredaru trafił Jakub Wankiewicz, a wynik spotkania na cztery minuty przed końcem ustalił Fularski i AZS UMCS zdobył kolejne trzy punkty. – W pewnym momencie niepotrzebnie się cofnęliśmy. Założeniem przed meczem był wysoki pressing na połowie przeciwnika i dopóki to realizowaliśmy, to rywale nie byli nam w stanie zagrozić. Gdy oddaliśmy rywalom pole gry, zdobywali gole – relacjonuje strzelec ostatniego gola. – Cieszy nas zwycięstwo. Ostatni, wygrany mecz w Pucharze Polski dał nam pozytywnego kopa i przełożyliśmy to na mecze ligowe – dodaje Fularski.

KU AZS UMCS Lublin – KS Gredar Futsal Team Brzeg 7:3 (3:1)

Bramki: Szafrański (1, 27), Mietlicki (13), Walęciuk (17), Fularski (25, 36), Wankiewicz (32) – Fabiszewski (20, 28), Krawców (30).

AZS UMCS: Parzyszek, Wankiewicz, Szafrański, Tarkowski, Walęciuk, Niemczyk, Marcin Ostrowski, Wiśniewski, Michał Ostrowski, Boniaszczuk, Mietlicki, Fularski),Sułek.

KS Gredar: Raczkowski, Ożóg, Fabijaniak, Zajączkowski, Fabiszewski, Krajewski, Krawców, Michalak, Kozak, Salak, Kędra.