Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec siódme w finale sprintu drużynowego

Polki w swoim półfinale zajęły co prawda dopiero piąte miejsce, ale dzięki znakomitemu czasowi udało im się awansować do decydującego wyścigu.

Bieg półfinałowy miał bardzo emocjonujący przebieg. Pierwsze kilometry cała czołówka przebiegła w zwartej grupie. Wyraźnie z tyłu zostały jedynie reprezentantki Ukrainy i Chin. Pozostałe osiem sztafet przed ostatnimi zmianami wciąż zachowało szansę na awans. Na przedostatniej zmianie od czołówki odłączyły się Olimpijki z Rosji, Szwedki oraz Amerykanki, które samotnie wyruszyły do przodu. Kowalczyk, przekazując zmianę Jaśkowiec zajmowała czwarte miejsce, prowadząc pięcioosobową grupę pościgową. Liderująca trójka nie zwolniła już aż do mety i dzięki znakomitemu finiszowi Jessiki Diggins i Stiny Nilsson bezpośredni awans do finału wywalczyły Amerykanki i Szwedki. Olimpijki z Rosji zajęły zaś trzecie miejsce i zakwalifikowały się jako szczęśliwe przegrane.

Kwestia awansu Polek pozostawała w nogach Jaśkowiec. Ta straciła co prawda jedną pozycję i do mety dotarła jako piąta. Zdołała uczynić to jednak w bardzo dobrym czasie. Tym samym awans do biegu finałowego wywalczyły po dwie najlepsze sztafety z obu półfinałów oraz sześć kolejnych drużyn z najlepszymi czasami. Kowalczyk i Jaśkowiec miały szósty czas i dzięki temu kibice mogli obejrzeć je w finale.

W biegu finałowym na początku wszystkie sztafety biegły w jednej, zwartej grupie, ale jeszcze przed ostatnią zmianą sztafety Norwegii, Szwecji i USA narzuciłey szybsze tempo i to właśnie między nimi miała rozegrać się walka o medale. Pecha miały Olimpijki z Rosji bo Natalia Neprejewa złamała kijek. To pozwoliło awansować Polkom na siódme miejsce.

O złotym medalu również zadecydował finisz. W końcówce biegu zaatakowała Stina Nilsson. Szwedkę na ostatnich metrach dogoniła jednak Jessica Diggins i to Amerykanka pierwsza przekroczyła linię mety, zdobywając w ten sposób pierwszy w historii złoty medal olimpijski w biegach narciarskich dla swojego kraju. Srebrny medal wywalczyły Szwedki, a Norweżki musiały pogodzić się z brązem.

Finał spinrtu drużynowego kobiet: 1. Randall, Diggins (USA) 15:56,47 * 2. Kalla, Nilsson (Szwecja) +0,19 * 3. Bjoergen, Falla (Norwegia) +2,97 * 4. Faehndrich, Van Der Graaff (Szwajcaria) +21,32 * 5. Laukkanen, Parmakoski (Finlandia) +22,70 * 6. Cebasek, Lampić (Słowenia) +31,80 * 7. Kowalczyk, Jaśkowiec (Polska) +36,00.