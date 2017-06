Kalifornia czeka na utalentowanych lublinian

Na początku czerwca w Wilnie odbyły się eliminacje do największego na świecie wydarzenia tanecznego – WORLD OF DANCE. Debiutująca grupa UDS JUNIOR z Lublina zdobyła dwa najważniejsze tytuły: pierwsze miejsce w kategorii Youth Division – czyli formacji do 18 roku życia, nagrodę Crowd Favourite Youth Division – czyli faworyta publiczności. Teraz chce podbić USA, ale potrzebuje pomocy

Studio Tańca UDS działa w ramach UDS ART COMPLEX od 2007 roku. Jest to pozaszkolna forma edukacji artystycznej, zrzeszona w Polskiej Federacji Tańca (PFT) oraz International Dance Organization (IDO)

Tancerze UDS co roku reprezentują Lubelszczyznę na najbardziej prestiżowych imprezach tanecznych. Wśród społeczności tanecznej, dzięki licznym osiągnięciom i intensywnej działalności Studia Tańca UDS stali się nieformalną „kuźnią talentów” w dziedzinie tańca nowoczesnego, a Lubelszczyzna stolicą tego stylu.

Do największych osiągnięć tanecznych w kategorii hip hop, zdobytych w latach 2007-2016 przez Studio Tańca UDS podczas imprez rozgrywanych pod patronatem International Dance Organization, należą: 9 tytułów mistrza świata, 12 tytułów wicemistrza świata, 8 brązowych medali MŚ, 6 tytułów Mistrza Europy, ponad 80 medali oraz tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski.

Najbardziej utalentowane grupy taneczne z całego świata, po przejściu pierwszego etapu eliminacji, odbywających się w ponad 30 krajach, mogą skonfrontować swoje umiejętności i uzyskać tytuł „THE BEST IN THE WORLD”, czyli „NAJLEPSZEGO NA ŚWIECIE” zespołu tanecznego. Trzeba nadmienić, że jako pierwsza w historii Polski, grupa UDS JUNIOR otrzymała kwalifikacje do finału wygrywając w etapie eliminacyjnym.

W tym roku Finał World Of Dance odbywa się 22 lipca 2017 roku w Los Angeles/Pasadena, w Kalifornii. Stany Zjednoczone to kolebka kultury hip hop i marzenie każdego tancerza. Grupa UDS Junior, która wspólnie stanęła na Litwie na podium, w swoich szeregach ma 35 bardzo utalentowanych i zdeterminowanych młodych ludzi. Aktualnie cała drużyna stanęła przed ogromnym problemem związanym z wyjazdem.

Koszt lotów, noclegów, transportu, udziału w imprezie może przekroczyć nawet 6000 zł za osobę, czyli ponad 210 000 zł za całą grupę. Kwoty związane z wyjazdem są poza możliwościami finansowymi większości rodziców naszych tancerzy. Wyjazd będzie miał uzasadnienie tylko wtedy, kiedy wszystkie z 35 osobowej grupy osoby będą mogły wziąć udział w wydarzeniu. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie tancerzy i ich wyjazdu na World of Dance do Stanów.

Wpłaty można dokonać za pośrednictwem: Pomagam.pl/UDSnaWOD lub wpłacając datek na konto 51109025900000000133217327 w tytule wpisując „darowizna UDSnaWOD”.