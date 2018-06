Pogoń Mostostal Puławy najlepsza w wyścigu po Roztoczu

Impreza rozgrywana na Roztoczu na stałe weszła do kalendarza wyścigów kolarskich w naszym kraju. W tym roku na starcie stanęło 78 zawodników z Polski i Ukrainy. Zawody były przeznaczone dla orlików (do lat 23), ale do udziału postanowiono dopuścić również juniorów. Okazało się to bardzo dobrą decyzją. Ten ruch sprawił, że trenerzy mogli sprawdzić w warunkach bojowych większą ilość zawodników, a młodzi kolarze mieli okazję do zebrania bezcennego doświadczenia.

O losach wyścigu w dużej mierze zadecydował pierwszy etap. Trudna i pofałdowana trasa wiodąca m.in. przez Tomaszów Lubelski, Tyszowce czy Hrubieszów dla wielu zawodników okazała się zbyt selektywna. Peleton pozwolił odjechać ośmiu zawodników, którzy na mecie zyskali blisko 2 min przewagi nad peletonem. W ucieczce znalazł się m.in. Patryk Górecki z Pogoni Mostostal Puławy. Nie walczył on jednak na finiszu, a rywalizację na kresce zwycięsko rozstrzygnął Mariusz Gąsiorowski z ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz.

Czwartkowy etap nie przyniósł zmian w klasyfikacji generalnej. Cały peleton razem wjechał na metę w Zamościu, chociaż pojedynczy kolarze próbowali rozerwać grupę zasadniczą. W czasie efektownego finiszu najlepiej odnalazł się Stanisław Aniołkowski z Team Hurom.

Piątek okazał się kluczowym dniem dla losów klasyfikacji generalnej. Poranna czasówka w okolicach Żdanowa okazała się popisem umiejętności Góreckiego. Jeden z najlepszych w Polsce specjalistów od samotnej jazdy znokautował konkurencję i zdobył koszulkę lidera. Po tym etapie nad Mariuszem Gąsiorowskim miał 25 sek. przewagi.

Na dwóch ostatnich odcinkach koledzy Góreckiego mieli proste zadanie – dowieźć lidera bez strat do mety. Udało się to, chociaż Gąsiorowski walczył z całych sił o żółty trykot. Siła podopiecznych Wojewódki była jednak porażająca i nikt nie był w stanie rozerwać peletonu. Oba etapy skończyły się finiszami z grupy, na których najlepsi byli Aniołkowski i Andriej Rozghoniuk z torowej reprezentacji Ukrainy. Gąsiorowski stawał na podium, ale zdobyte bonifikaty pozwoliły mu się zbliżyć do Góreckiego jedynie na 15 sek. Warto podkreślić, że z zawodnikiem Stali dzielnie na finiszach walczył Mateusz Pomaski z drugiej ekipy Pogoni. – Jestem bardzo zadowolony z postawy moich zawodników. Zaczęliśmy wyścig dość pechowo, bo pogubiliśmy się na pierwszym etapie. Wiedziałem jednak, że Górecki to wybitny specjalista od jazdy indywidualnej na czas. Nie zawiodłem się na nim, bo wokół Żdanowa pojechał znakomicie. Później trzeba było już tylko go dowieźć do mety, co nam się udało. Pomaski na finiszach walczył bardzo dobrze. Było mu jednak trochę łatwiej, bo nie musiał angażować się w pracę na etapach. Cieszę się z dobrego występu Bartłomieja Zabłockiego w trakcie jazdy indywidualnej na czas. To dobry prognostyk przed mistrzostwami Polski – mówi Adam Wojewódka, trener Pogoni Mostostal Puławy.

62 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk Skopenki

I etap (Zamość – Zamość, 157 km): 1. Mariusz Gąsiorowski (ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz) 3:40.44, 2. Sebastian Matusiak (Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy), 3. Mikołaj Konieczny (Team Hurom) + 0.23, (...) 8. Patryk Górecki (KS Pogoń Mostostal Puławy) + 0.26. II etap (Sitaniec – Zamość, 128 km): 1. Stanisław Aniołkowski (Hurom) 3:03.45, 2. Dawid Burczak (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne), 3. Gąsiorowski, (...) 5. Mateusz Pomaski (Pogoń Mostostal II) – wszyscy ten sam czas. III etap (Żdanów – Żdanów, 19 km, jazda indywidualna na czas): 1. Górecki 22.38, 2. Mateusz Kostański + 0.38, 3. Wojciech Bystrzycki (obaj Tarnovia) + 0.44, (..) 5. Bartłomiej Zabłocki (Pogoń Mostostal II) + 0.52, 6. Daniel Staniszewski (Pogoń Mostostal) + 0.56. IV etap (Kalinowice-Zamość, 105 km): 1 Aniołkowski 2:29.33, 2. Pomaski, 3. Gąsiorowski, (...) 9. Górecki – wszyscy ten sam czas. V etap (Łapiguz – Zamość, 136 km): 1. Andriej Rozghoniuk (Torowa reprezentacja Ukrainy) 3:20.31, 2. Gąsiorowski, 3. Pomaski – obaj ten sam czas. Klasyfikacja generalna: 1. Górecki 12:57.37, 2. Gąsiorowski + 0.14, 3. Bystrzycki + 0.41, 4. Konieczny + 1.03, 5. Matusiak + 1.22, 6 Artur Jatczak (TC Chrobry Scott Głogów) + 1.52, 7. Jakub Krzysztofiak + 1.58, 8. Kajetan Albanowski (obaj Stal) + 2.14, 9. Kostański + 2.20, 10. Bartłomiej Proc (Pogoń) + 3.22. Klasyfikacja punktowa: 1. Gąsiorowski 88 pkt, 2. Matusiak 70 pkt, 3. Pomaski 64 pkt, (...) 6. Górecki 45 pkt, 10. Staniszewski 35 pkt. Klasyfikacja górska: 1. Jąkała 10 pkt, 2. Jarosław Hnidasvev (Reprezentacja Juniorów Ukrainy) 9 pkt, 3. Bartłomiej Wojtanek (Chrobry) 6 pkt, (...) 10. Antoni Gańko (Pogoń II) 3 pkt. Klasyfikacja aktywnych: 1. Hnidashev 8 pkt, 2. Artur Jatczak (Chrobry) 7 pkt, 3. Mikołaj Sójka (Tarnovia) 7 pkt. Klasyfikacja drużynowa: 1. ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz 14:57.51, 2. KK Tarnovia Tarnowo Podgórne + 0.42, 3. KS Pogoń Mostostal Puławy I + 1.00, (...) 8. KS Pogoń Mostostal Puławy II + 8.50.