Mateusz Luty: Celem jest dziesiątka

To wielka chwila dla naszego regionu, bo bobsleje to jedyna dyscyplina, w której jesteśmy reprezentowani w Pjongczangu. Luty, który w Korei Południowej będzie ścigał się wspólnie z Krzysztofem Tylkowskim z Floty Gdynia, z pewnością nie są faworytami do pozycji medalowych. Biało-Czerwoni potrafili jednak w tym sezonie zanotować już kilka wartościowych rezultatów. Tym najistotniejszym było 9 miejsce w Pucharze Świata w Altenbergu. Na tym samym torze wygrali również zmagania w Pucharze Europy. Było to pierwsze polskie zwycięstwo w zawodach tej rangi. Luty w Igrzyskach Olimpijskich wystartuje również jako pilot czwórki, ale to z dwójką wiąże zdecydowanie większe nadzieje. - Mamy w niej lepszy sprzęt a to w tym sporcie jest bardzo istotne. Krzysztof Tylkowski który ze mną jeździ jest świetnym rozpychającym i daje dużo mocy na starcie. W tym duecie czujemy się bardzo dobrze, co widać zresztą po wynikach. Naszym celem na Pjongczang jest miejsce w pierwszej 10. Mocno w to wierzymy, chociaż wiele zależy jaki sprzęt wyciągną z kontenerów nasi rywale. Co do faworytów całych Igrzysk, to przypuszczam, że nie będzie większych zaskoczeń. Liczyć się będą Kanadyjczycy, Amerykanie, Niemcy i Koreańczycy. Ci ostatni doskonale znają swój tor. Nie muszą się liczyć w Pucharze Świata. Są u siebie i to jest ich największy atut – przekonuje Luty.

Rzeczywiście, znajomość toru w Pjongczangu ma kolosalne znaczenie. Trzeba jednak przyznać, że nie należy on do najbardziej wymagających. Już rywalizacja saneczkarzy pokazała, że nie ma na nim zbyt wielu trudnych momentów. Kluczowe będzie czyste pokonanie zakrętu numer 9. To właśnie tam wielu saneczkarzy pogrzebało swoje szanse na dobry wynik. - Byliśmy w marcu na próbie przedolimpijskiej. Pochodziłem nieco po nim i znam go na pamięć. W tym sporcie trzeba być wzrokowcem. Wskazana jest pamięć fotograficzna – dodaje Luty.

Olimpijska rywalizacja dwójek jest zaplanowana na 2 dni. W niedzielę o godz. 12.05 odbędą się pierwsze dwa ślizgi. Dzień później od godz. 12.15 będą przeprowadzone kolejne 2 ślizgi. Transmisję telewizyjną z zawodów można śledzić na antenie TVP oraz Eurosportu.