Mateusz Luty zajął dwunaste miejsce w Pucharze Świata w Sankt Moritz

Mateusz Luty (z lewej) i Krzysztof Tylkowski zakwalifikowali się do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (fot. Wojciech Figurski)

Tor w Sankt Moritz jest jednym z najcichszych torów na świecie. Wszystko przez to, że jest to jeden z niewielu torów naturalnych, co sprawia, że bobsleiści zazwyczaj bardzo lubią na nim startować. Mateusz Luty tegoroczny występ w Szwajcarii będzie jednak wspominał dość gorzko.

W dwójkach zawodnik AZS UMCS Lublin startował wspólnie z Krzysztofem Tylkowskim. Pierwszy ślizg poszedł im rewelacyjnie. Dziewiąte miejsce i minimalna strata do czołówki pozwalała myśleć o ataku w drugim ślizgu. Niestety, w nim Luty popełnił już kilka błędów i spadł na 12 miejsce. Tym startem nasi bobsleiści jednak potwierdzili swoją przynależność do światowej czołówki. – Zajęliśmy dobre miejsce, a od 9 miejsca dzieliło nas zaledwie 0.06 sek. Po tym występie możemy jednak oficjalnie potwierdzić, że zakwalifikowaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang – napisał na profilu facebookowym Mateusz Luty.

W czwórkach Luty, wspólnie m.in. z Grzegorzem Kossakowskim z AZS UMCS, zawiódł. Na słaby wynik polskiej osady największy wpływ miał kompletnie zawalony start. Problemy ze wskoczeniem do bobsleju sprawiły, że nasz zespół zanotował jeden ze słabszych czasów otwarcia. Później pilot AZS UMCS nie popełnił większych błędów, ale nie był też w stanie nadrobić czasu straconego na pierwszych metrach. W efekcie Polacy ukończyli rywalizację na 23 miejscu i nie zakwalifikowali się do drugiego ślizgu.

Wyniki – dwójki: 1. Niemcy I (Nico Walther, Christian Poser) 2:10.72, 2. Niemcy II (Francesco Friedrich/Thorsten Margis) + 0.05, 3. Niemcy III (Johannes Lochner, Christopher Weber) + 0.21, (...) 12. Polska (Mateusz Luty, Krzysztof Tylkowski) + 1.11. Czwórki: 1. Niemcy I (Lochner, Sebastian Mrowka, Joshua Bluhm, Christian Rasp) 2:08.42, 2 Niemcy II (Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkoo, Thorsten Margis) + 0.14, 3. Kanada (Chris Spring, Bryan Barnett, Lascelles Brown, Neville Wright) + 0.53, (...) 23. Polska (Luty, Anrold Zdebiak, Łukasz Miedzik, Grzegorz Kossakowski).

Wypadek Jakóbczyka

Nasz najlepszy polski skeletonista, Michał Jakóbczyk, miał wystąpić w weekend w Pucharze Interkontynentalnym w Altenbergu. Niestety, zawodnik AZS UMCS Lublin miał wywrotkę podczas jednego z treningów i wycofał się z dalszej rywalizacji.