Monika Hojnisz blisko strefy medalowej

Nasza reprezentantka zajęła bardzo dobre, szóste miejsce w biegu na 15 kilometrów w biathlonie. Druga z Polek – Weronika Nowakowska była 21. Zmagania nie wyszły natomiast Krtystyinie Guzik i Magdalenie Gwizdoń, które zajęły odległe lokaty. Natomiast złoto niespodziewanie trafiło do Szwedki Hanny Oeberg

Bieg indywidualny to najbardziej wymagająca konkurencja tej dyscypliny sportu. Zawodniczki miały bowiem do pokonania 15 kilometrów biegu i aż cztery strzelania. Za każde „pudło” doliczana jest karna minuta.

Zawody na tym dystansie pierwotnie były zaplanowane na środę jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne zostały przełożone na kolejny dzień. Monika Hojnisz zaprezentowała się na nich ze świetnej strony. Polka po czterech strzelaniach miała na koncie tylko jedną karną rundę. Jednak nawet gdyby pochodząca z Chorzowa zawodniczka nie spudłowała nie liczyłaby się w walce o medal, gdyż do wyprzedzającej ją Pauliny Fialkovej traciła 35 sekund. Tym samym Polka przez długi czas zajmowała czwarte miejsce, ale ostatecznie zakończyła zawody dwie lokaty niżej. – Ogromnie się cieszę z tego co udało mi się osiągnąć zwłaszcza patrząc pod kątem tego jak prezentowałam się ostatnio – powiedziała najlepsza polska biathlonistka na antenie TVP. – Na trasie czułam się dobrze, aczkolwiek był moment, że trochę mnie „przytkało”. Walczyłam jednak do samego końca i na finiszu wykrzesałam z siebie resztki sił – dodała Hojnisz.

Do ostatniego strzelania wysokie miejsce zajmowała także druga nasza reprezentantka – Weronika Nowakowska. Jednak potem spudłowała dwa razy i to przekreśliło jej szansę na miejsce w czołowej dziesiątce. Ostatecznie Polka zajęła 21 miejsce. Natomiast czwartkowe zawody kompletnie nie wyszły Krystynie Guzik (52 miejsce) i Magdalenie Gwizdoń (83 lokata).

Mistrzynią olimpijską została Hanna Oeberg dla której był to debiut na imprezie tej rangi. Ten wynik jest sporą niespodzianką, bo 22-letnia Szwedka do tej pory nie osiągała spektakularnych wyników w Pucharze Świata. Drugie miejsce zajęła Słowaczka Anastasia Kuzmina, trzecia była Niemka Laura Dahlmeier.

Bieg indywidualny kobiet na 15 km