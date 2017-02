Monika Skinder została sensacyjną mistrzynią Polski w Istebnej

Skinder, na co dzień uczennica 3 klasy gimnazjum, miała w sobotę swój wielki dzień. Udawało się jej dosłownie wszystko. Już kwalifikacje pokazały, że jest mocna, a później spokojnie przechodziła przez kolejne biegi. Nie walczyła o wygraną, ale zawsze zajmowała miejsce dające jej awans do kolejnej fazy. W finale pokazała się już ze swojej najlepszej strony. – Trener przed biegiem powiedział mi, żebym biegła najlepiej jak umiem – powiedziała Monika Skinder. I rzeczywiście, bieg finałowy był z jej strony majstersztykiem. Zawodniczka z Tomaszowa Lubelskiego perfekcyjnie weszła w ostatni zakręt i zostawiła daleko w tyle wszystkie rywalki. Nad drugą na mecie Urszulą Łętochą, Skinder miała aż 5 sek. przewagi. – Prognozy mówiły, że Skinder jest jedną z faworytek imprezy. Ciężko jest jednak w to uwierzyć, bo ona ma dopiero 15 lat. To najmłodsza w historii mistrzyni Polski w sprincie. Tego dnia jednak wszystko nam zagrało. Trafiliśmy idealnie ze smarowaniem nart. Zawodniczki kadry mają swoich serwismenów, my wszystko musieliśmy robić sami – mówi Waldemar Kołcun, trener MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.

To nie pierwszy sukces Skinder w kategorii seniorek. Rok temu zdolna nastolatka wywalczyła srebrny medal w Team Sprincie, gdzie startowała wspólnie z Katarzyną Stokfisz. Kilka dni temu z kolei, Skinder wygrała Bieg Hetmański. – Po zakończeniu tego sezonu wszyscy będą musieli zastanowić się, gdzie Monika powinna dalej się uczyć. Prawdopodobnie będzie to jedna ze Szkół Mistrzostwa Sportowego – zdradza Kołcun.

Nie oznacza to jednak, że Skinder przestanie być zawodniczką MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski. Można więc spodziewać się kolejnych sukcesów, a być może w przyszłości startów na międzynarodowych arenach. W internecie już pojawiły się głosy nawołujące do powołania tomaszowianki do kadry na mistrzostwa świata w Lahti. – Na to jest zdecydowanie za wcześnie. Z tego co wiem, to w takiej imprezie nie może wziąć udziału 15-latka. Nawet, jeśli jest tak zdolna jak Monika – tonuje nastroje Kołcun. (kk)

Wybrane wyniki – kobiety, sprint stylem dowolnym (1400 m): Monika Skinder (MULKS Tomaszów Lubelski) 3.26, 2. Urszula Łętocha (LKS HILLTOP Wiśniowa-Osieczany) + 0.05, 3. Kornelia Kubińska (AZS AWF Katowice) + 0.05; bieg interwałowy stylem klasycznym (5 km): 1. Kubińska 14.19, 2. Łętocha + 0.51, 3. Izabela Marcisz (SS Prządki Ski) + 1.21, (...) 6. Skinder + 1.3; mężczyźni, sprint stylem dowolnym (1750 m): 1. Maciej Staręga 3.29, 2. Paweł Klisz (obaj UKS Rawa Siedlce) + 0.08, 3. Dominik Bury (MKS Istebna) + 0.08; bieg interwałowy stylem klasycznym (10 km): 1. D. Bury 7.03, 2. Jan Antolec (AZS AWF Katowice) + 0.31, 3. Michał Skowron (MKS Karkonosze) + 0.45.