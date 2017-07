Tomaszów Lubelski i Tyszowce górą w igrzyskach LZS

Powiat Tomaszów Lubelski i Gmina Tyszowce okazały się najlepsze w rozegranych w niedzielę igrzyskach. Do sportowej walki na obiektach miejscowego Igrosu przystąpiło 16 powiatów i 39 gmin. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Było miejsce na wykazanie się umiejętnościami technicznymi, jak przy rzutach podkową, lotką do tarczy, czy tzw. corn hole, czyli rzutach do celu woreczkami z kukurydzą, ale także zaprezentowanie swojej siły i przygotowania motorycznego. Ostatnie ważne było przy przerzucaniu opony traktorowej, przenoszeniu worków z piaskiem, wyciskaniu odważnika, czy bardzo emocjonującym przeciąganiu liny. Drużyny kobiet i mężczyzn grały w siatkówkę i siatkówkę plażową, koszykówkę i piłkę nożną. Swoje konkurencje mieli też seniorzy, czyli zawodnicy 50 +: wyścigi na nartach integracyjnych, ściganie na hulajnodze. Chętni mogli też poćwiczyć cierpliwość podczas wędkowania.

Głównym organizatorem zawodów była Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie. W organizację włączyli się też m.in. burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i starosta zamojski Henryk Matej. Honorowy patronat nad XVIII Wojewódzkimi Igrzyskami Rekreacyjno-Sportowymi LZS objął marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski. Organizatorzy wręczyli 425 medali i 94 puchary. – Dopisali zawodnicy i zawodniczki, jak też samorządowcy, którzy startowali ze swoimi przedstawicielami. Co ważne, na trybunach zasiadło prawie 1000 kibiców, w igrzyskach wzięło udział około 1400 osób. Wspaniała organizacja, piękna pogoda, była to doskonała promocja sportowego stylu życia – powiedział Józef Poterucha, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie.

Wyniki XVIII Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS:

Klasyfikacja powiatowa: 1. Tomaszów Lubelski – 845,5 pkt, 2. Zamość – 540, 3. Chełm – 402, 4. Parczew – 293, 5. Lublin – 218, 6. Łęczna – 192, 7. Biała Podlaska – 170, 8. Świdnik – 167, 9. Kraśnik – 138, 10. Ryki – 119, 11 – Włodawa – 63, 12. Krasnobród – 60, 13. Łuków – 45, 14. Lubartów – 43, 15. Hrubieszów – 30, 16. Opole Lubelskie – 10.

Klasyfikacja gminna (pierwsza 10): 1. Tyszowce (powiat Tomaszów Lubelski) – 242 pkt, 2. Rachanie (Tomaszów) – 214, 3. Wierzbica (Chełm) – 181, 4. Bełżyce (Lublin) – 169, 5. Sitno (Zamość) – 152,5, 6. Miączyn (Zamość) – 145, 7. Telatyn (Tomaszów) – 142,5, 8. Ulhówek (Tomaszów) – 138, 9. Leśniowice (Chełm) – 121, 10. Trzydnik Duży (Kraśnik) – 115,