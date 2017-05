Złoty medal orlików Pogoni Mostostal Puławy

To był prawdziwy popis zawodników z Puław. Już w eliminacjach pokazali, że są w znakomitej formie i zajęli pierwsze miejsce z przewagą 6 sek. nad Cartusią. W finale jednak zaprezentowali nieprawdopodobną dyspozycję i już na 2 km dogonili przeciwników. Sędziowie zgodnie z regulaminem odstrzelili bieg i przyznali złote medale Pogoni. – Nie byliśmy w najwyższej formie, ponieważ w maju nie było gdzie startować. Większość zawodników z mistrzowskiej drużyny na co dzień ściga się na torze. Wyjątkiem jest Daniel Staniszewski, który ma za sobą już nawet start w mistrzostwach świata w Hongkongu. To duży talent i liczę, że w przyszłości powalczy o dobre wyniki – mówi Adam Wojewódka, trener Pogoni.

W najbliższych dniach puławscy cykliści nie mogą narzekać na nudę, bo już we wtorek rusza 61 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk. Skopenki. Zmagania młodych zawodników potrwają do piątku, a na trasach w okolicach Zamościa zostanie rozegranych łącznie 5 etapów.

Wybrane wyniki – orlicy – wyścig drużynowy: 1. KS Pogoń Mostostal Puławy (Daniel Staniszewski, Patryk Soliński, Mateusz Kazimierczak, Przemysław Kuświk, Jakub Soliński), 2. GKS Cartusia (Maciej Pojawa, Adrian Kaiser, Artur Sowiński, Kacper Wójciak, Damian Sławek), 3. ALKS Stal Ocetix Iglotex Grudziądz (Bartosz Rudyk, Mateusz Nowak, Adrian Brzozowski, Piotr Michalski). Omnium: 1 Dawid Czubak (UCI Continental Team Voster Uniwheels Team) 151 pkt, 2. Szymon Krawczyk (Voster) 144 pkt, 3. Daniel Staniszewski (Pogoń) 124 pkt, (...) 8. Patryk Soliński (Pogoń) 68 pkt.