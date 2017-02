AZS UMCS znowu najlepszy na zawodach w Aqua Lublin

Impreza w Lublinie rozpoczęła przygotowania do zaplanowanych na maj Głównych Mistrzostw Polski. Te również zostaną rozegrane w naszym mieście. Do rywalizacji przystąpiło kilku olimpijczyków z Rio de Janeiro, jak: Konrad Czerniak, Anna Dowgiert, Marcin Stolarski, Tomasz Polewka, czy Kacper Majchrzak.

Z dobrej strony pokazali się nasi pływacy. Julia Adamczyk wygrała trzy z sześciu konkurencji, w których startowała i w klasyfikacji najlepszych zawodniczek imprezy (kategoria 10 lat i starsi) zajęła drugie miejsce jedynie za Dowgiert. Adamczyk nie miała sobie równych zwłaszcza na 400 m stylem zmiennym. Wygrała rywalizację na tym dystansie z czasem 4:57,22 sekundy. Druga na mecie Wiktoria Samuła (także AZS UMCS) była gorsza od klubowej koleżanki o ponad osiem sekund. – Jak na ten moment przygotowań muszę przyznać, że mój wynik bardzo mnie cieszy – przyznaje Julia Adamczyk na portalu azsumcs.pl. – Jestem zadowolona, ale muszę jeszcze dokładnie sprawdzić wszystkie międzyczasy – dodaje zawodniczka.

Wśród panów trzecia lokata w najstarszym przedziale wiekowym przypadła Konradowi Czerniakowi, który musiał uznać wyższość Polewki i Majchrzaka. – Poziom był bardzo wysoki, zwłaszcza na 200 m kraulem. W zasadzie w tej konkurencji wystartowali wszyscy najlepsi pływacy. Ja też jestem zadowolony. Druga pozycja i całkiem niezły czas cieszą przed kolejnymi startami – wyjaśnia Konrad Czerniak cytowany przez klubowy portal.

Zawody za bardzo udane może też uznać trener Piotr Kasperek. Jego podopieczni wygrali klasyfikację drużynową. Akademicy uzbierali 435 punktów i o 20 „oczek” wyprzedzili drugą Muszelkę Warszawa. Kolejne lokaty zajmowały: Olimpia Lublin (306 pkt), Olimpijczyk 23 Lublin (268), Fala Kraśnik (234), Skarpa Lublin (180), Avia Świdnik (151), Wisła Puławy (144), IKS Konstancin (135), a pierwszą dziesiątkę zamknął Salos Cortile Kielce z dorobkiem 115 „oczek”.

Jeżeli chodzi o młodzież z województwa lubelskiego, to powody do zadowolenia ma chociażby Emil Krzykała. Zawodnik Avii Świdnik wygrał klasyfikację na najlepszego pływaka w kategorii 15-16 lat. Był też trzeci w kategorii do 18 lat. W rywalizacji zawodniczek 10 i 11-letnich najlepsza okazała się Anna Wilk z Fali Kraśnik. Małgorzata Gazda (Olimpijczyk 23) zajęła pierwszą pozycję w kategorii 12-13 lat, a Paulina Pastuszuk z Olimpii Lublin wygrała w kolejnym przedziale wiekowym 14-15 lat. Pierwsze miejsce przypadło też Ewie Osiniak z AZS UMCS (14-17 lat).